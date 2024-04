Help Autism Suceava a marcat Ziua Internațională a Autismului prin mai multe acțiuni, în Parcul Universității

„Nu suntem invizibili”

Help Autism Suceava a marcat Ziua Internațională a Autismului, 2 aprilie 2024, prin mai multe acțiuni, în Parcul Universității, sub sloganul: „Nu suntem invizibili” - dizabilitatea este doar o nepotrivire între persoane și mediu.

Seria de jocuri interactive adaptate a permis participarea tuturor copiilor, indiferent de abilitate și dizabilitate. Momente de lectură din cărțile AHA Books, cântecele, dans și activități de imitație motrică, desfășurate pe stadionul Areni, au completat atmosfera incluzivă și au oferit vizibilitate copiilor cu autism și familiilor lor.

Actorii Teatrului pentru Copii și Tineret „Vasilache” din Botoșani i-au bucurat pe cei mici cu punerea în scenă a piesei „Punguța cu doi bani”. În seara de 2 aprilie 2024, clădiri simbol din municipiul Suceava au fost iluminate în semn de solidaritate cu nevoile persoanelor cu autism. Primăria Municipiului Suceava, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, Teatrul Municipal „Matei Vișniec”, Muzeul Național al Bucovinei au făcut parte, anul acesta, din Noaptea Albastră a Autismului.

Evenimentul de la Suceava a fost organizat în parteneriat cu DGASPC Suceava, Universitatea ,,Ștefan cel Mare” din Suceava - Facultatea de Științe ale Educației, Specializarea Psihologie și Facultatea de Istorie și Geografie, Specializarea Asistență Socială, Centrul Psihologic ,,Împreună pentru Succes”, Grădinița cu Program Prelungit ,,Așchiuță” Suceava, Grădinița cu Program Prelungit ,,Albinuța” Suceava și Școala Gimnazială Ipotești și face parte din campania „Not Invisible”/„Nu sunt invizibil”, dezvoltată de rețeaua organizațiilor europene Autism Europe. Cei care vor să afle mai multe detalii despre campanie pot accesa https://vizibil.helpautism.ro/ .

Angajamentul pentru Autism

În cadrul evenimentului desfășurat în municipiul Suceava, s-a lansat Angajamentul pentru Autism – un document de poziție (pledge) pe care candidații la toate alegerile de anul acesta sunt invitați să-l semneze, un gest care să dea încredere și speranță părinților să viseze la o Românie în care familiile copiilor cu minți diverse sunt înțelese și sprijinite. Acest document este redactat împreună cu rețelele și federațiile naționale în autism RO TSA, Federația Pentru Drepturi și Resurse Pentru Persoanele cu Tulburări în Spectrul Autism (FEDRA) și Federația Organizațiilor de Părinți care au Copii cu Dizabilități și reprezintă vocea a peste 10.000 de familii în care cel puțin un membru are autism.

Președinta Asociației Help Autism și președinta rețelei RO TSA, Daniela Bololoi, împreună cu Cristina Ștefanov, coordonator al Centrului Help Autism Suceava (în țară sunt 6 centre, printre care și la Suceava), ne-au spus că pe tot parcursul zilei de 2 aprilie 2024, un infopoint a fost deschis în parcul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, unde terapeuții centrului Help Autism Suceava au răspuns tuturor întrebărilor venite din partea vizitatorilor.

„La acest infopoint, candidații la alegerile locale au semnat și Angajamentul Național pentru Autism. În România trăiesc aproximativ 45.000 de persoane cu autism. 1 copil din 36 are o tulburare de spectru (TSA), dar anual sunt diagnosticați 2.000 de copii (conform datelor INS). Sub 1% dintre adulții cu autism cu diagnostic din România au un job. Pentru că nu au mijloacele să devină autonomi, aceștia sunt predispuși la depresie și anxietate, ceea ce le scade calitatea vieții. Este un efect în lanț, deoarece statisticile arată că în România 1 copil cu autism din 4 nu merge la școală sau grădiniță deși are vârsta potrivită. Pentru că nu beneficiază de servicii sociale și medicale adaptate, aceștia mor cu 16 ani mai tineri decât persoanele tipice”, a explicat Cristina Ștefanov, care, pentru mai multe informații, poate fi sunată la numărul de telefon 0740.078.078 sau i se pot trimite mesaje pe e-mail: Cristina.stefanov@helpautism.ro .