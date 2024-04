Joi, 4 Aprilie 2024 (19:55:42)

La Biserica „Sfânta Ecaterina” (la ieșirea din Suceava spre Moara, pe partea dreaptă),debutează sâmbătă, 6 aprilie 2024, la ora 15:00, Programul misionar „Prima Spovedanie”, care se adresează persoanelor care fie că nu s-au spovedit niciodată, fie că de la ultima Taină a Spovedaniei, de la ultima mărturisire, au trecut mai mult de doi ani.

Preotul paroh Răzvan Cîmpulungeanu a transmis că Biserica „Sfânta Ecaterina„ „vă deschide cu dragoste porțile și inimile, invitându-vă la programul nostru misionar: <Prima Spovedanie>”.

Spovedania, a mai explicat preotul paroh, este o călătorie personală și profundă, o cale către dobândirea mântuirii, curățirea sufletească și reînnoirea legăturii cu Dumnezeu. „Acest pas important în viața spirituală necesită pregătire, timp dedicat și o înțelegere aprofundată a semnificației acestei taine a iertării. Sfântul Apostol Iacov ne îndeamnă: <Mărturisiţi-vă deci unul altuia păcatele şi vă rugaţi unul pentru altul, ca să vă vindecaţi, că mult poate rugăciunea stăruitoare a dreptului.> (Iacov 5:16)”, a explicat pr. Cîmpulungeanu necesitatea mărturisirii în viața creștină a fiecăruia, „ca mijloc de vindecare și purificare”.

· Îndrumare spirituală

Persoanele care vor să participe la „Prima Spovedanie” trebuie să știe că la Biserica „Sfânta Ecaterina” vor avea parte, înainte de începerea Spovedaniei, de sesiuni de catehizare, pentru a înțelege semnificația și importanța Spovedaniei în viața creștină. „Sfântul Ioan Gură de Aur subliniază importanța pregătirii și înțelegerii, spunând: <Pocăința deschide cerul, îndepărtează păcatul, transformă amărăciunea în dulceață și ne aduce harul Lui Dumnezeu>”, explică părintele Răzvan Cîmpulungeanu.

Toți cei care vor alege să facă parte din Programul misionar „Prima Spovedanie” vor beneficia de „timp și înțelegere” din partea slujitorilor Bisericii. „Ne angajăm să oferim fiecărei persoane timpul necesar pentru o spovedanie conștientă și profundă, fără grabă, într-un cadru plin de compasiune și înțelegere. <Şi noi am cunoscut şi am crezut iubirea, pe care Dumnezeu o are către noi. Dumnezeu este iubire şi cel ce rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu şi Dumnezeu rămâne întru el> (1 Ioan 4:16). În acest spirit de iubire necondiționată, dorim să vă sprijinim în acest demers sfânt”, promite pr. Cîmpulungeanu.

De asemenea, preoții Bisericii „Sfânta Ecaterina” vor oferi credincioșilor aflați la prima spovedanie, dar nu numai, îndrumare spirituală. Slujitorii bisericii sunt pregătiți să îi ghideze și să îi sprijine în acest demers pe credincioși, pentru a reînnoi, fiecare, relația cu Dumnezeu. Participanții la programul misionar vor primi sfaturi și îndrumări adaptate călătoriei fiecăruia, după cum spune pr. Cîmpulungeanu ( „<Căci unde sunt doi sau trei adunați în numele Meu, acolo sunt Eu în mijlocul lor> Matei 18:20)”. Acest program este deschis tuturor credincioșilor, indiferent de vârstă, este pentru toți cei care „își doresc să facă pasul către o viață plină de har și să se îndrepte pe calea mântuirii”.

La Programul misionar „Prima Spovedanie” puteți participa prezentându-vă direct la biserică sau puteți scrie pe WhatsApp, pr. Răzvan Cîmpulungeanu (telefon 0721 549 877), pentru a vă programa o întâlnire sau pentru a beneficia de mai multe informații. „Sunt binevenite toate întrebările și îngrijorările dumneavoastră. Spovedania este poarta către o relație profundă și personală cu Dumnezeu, o cale către pacea interioară, eliberarea de greutățile care ne apasă și începutul drumului mântuirii. Vă invităm și așteptăm cu toată dragostea”, este îndemnul parohului. „Prima Spovedanie” va continua, tot de la ora 15:00, în zilele de 13 aprilie, 20 aprilie și 27 aprilie. Luni, pe 22 aprilie, programul „Prima Spovedanie” va începe la ora 18:00.