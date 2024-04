Luare de poziție

Mircea Belțic, candidat pentru funcția de primar al orașului Salcea, și-a prezentat viziunea pentru conducerea acestei unități administrative. Acesta a precizat că nu va veni în fața cetățenilor cu fraze precum ,,mă angajez să duc la îndeplinire 100 de proiecte pe care le-am pregătit’’ sau ,,promit că voi face’’, pentru simplul fapt că acest gen de mesaje nu îl caracterizează.

”Pot spune că am pregătite anumite proiecte, că am o anumită viziune despre dezvoltarea localității noastre, dar toate acestea vor fi încadrate în funcție de condițiile sociale și economice corespunzătoare timpului în care trăim. Așa cum am mai afirmat, sunt adeptul devizei <Fapte mai multe, promisiuni mai puține>’’, a arătat Mircea Belțic.

Candidatul la funcția de primar al orașului Salcea mai spune că a constatat un mod haotic și neprofesionist în derularea proiectelor din administrația locală, cum ar fi proiecte începute, lăsate de izbeliște și începute altele noi.

”Aș vrea să vă prezint într-o formă sintetică viziunea mea în ceea ce privește acțiunile imediate pe care le văd necesar a fi întreprinse în cadrul administrației locale Salcea.

În cazul în care voi fi ales să vă reprezint ca primar, după alegerile din 9 iunie, o primă măsură pe care o consider necesară este crearea unei structuri de prioritizare a proiectelor sub forma unei matrice. Prioritizarea proiectelor trebuie să fie pe de o parte rezultatul unei analize serios și profesionist realizată, în care să fie implicați toți factorii care au influență asupra acestor proiecte, dar pe de altă parte trebuie să obținem un indicator al stadiului în care se află fiecare proiect.

Simultan, vom creiona o matrice a priorităților prin care să putem afirma cu seriozitate dacă fiecare proiect în parte se încadrează în „cadranul eficacității” și nu în cel al „risipei și al exceselor”. Doar în urma acestor analize aprofundate se va decide continuarea sau nu a fiecărui proiect.

Nu voi porni la drum având prejudecata conform căreia proiectele actualei administrații sunt de calitate redusă sau eronate, vom analiza și vom continua orice proiect care demonstrează că îndeplinește criteriul calității și al oportunității pentru comunitatea noastră.

Fac această afirmație având în minte modul în care actuala conducere a orașului Salcea a retras de la finanțare două proiecte de dimensiuni mari și anume: Sala de sport de la Salcea și căminul de la Plopeni.

Aceste proiecte nu au fost continuate, dar în schimb sunt depuse din nou la CNI (situație în urmă cu 2, 3 săptămâni). Motiv pentru care solicit actualei administrații să ne explice de ce în anii 2020 - 2021 aceste proiecte nu erau oportune, dar au devenit subit valoroase în acest an electoral”, a arătat Mircea Belțic.

Care sunt principalele criterii după care trebuie făcută analiza proiectelor

În opinia lui Mircea Belțic, patru sunt criteriile de care trebuie să se țină cont când vine vorba de analiza proiectelor ce se doresc a fi implementate, respectiv:

”1. Existența fondurilor sau a surselor de finanțare într-o măsură suficientă pentru demararea, dar și pentru ducerea la bun sfârșit a proiectului. Atrag atenția asupra faptului că există o investiție în derulare privind creșa/grădinița, demarată în urmă cu ceva timp și care stagnează din lipsa finanțării. Probabil, cu administrația actuală, copiilor cărora le este destinată creșa le va crește barbă până când se va finaliza investiția. Nu vom construi fără rost sau cheltui fără sens! Fiecare proiect va fi analizat în mod atent pentru a ne asigura că răspunde unei nevoi reale și că aduce beneficii semnificative comunității noastre.

2. Analizarea oportunității proiectului și a gradului de aplicabilitate pentru comunitatea noastră. Există hotărâri/proiecte de genul: „felicitarea mea”, „floricica mea”, „distracția noastră” etc., care cu siguranță trebuie reanalizate. Prioritatea o vor avea proiectele urgente, cele care aduc soluții imediate pentru problemele cu care se confruntă orașul nostru. Vom aloca resursele noastre în mod inteligent pentru a rezolva cele mai presante probleme.

3. Încadrarea investiției în planul mai larg de dezvoltare a localității. Mă gândesc aici la unele proiecte privind promovarea afacerilor și produselor locale și atragerea investitorilor pentru crearea unor locuri de muncă. Investițiile private în crearea locurilor de muncă trebuie să fie de prioritate maximă. Beneficiile unor astfel de investiții: locuri de muncă, impozite la buget, sponsorizarea unor activități etc. Nu vom cheltui bani pe care nu-i avem și nu vom îndatora orașul în mod iresponsabil! Fiecare proiect va fi finanțat în mod responsabil, iar resursele noastre financiare vor fi gestionate cu transparență și prudență.

4. Capacitatea administrației de a întreține și gestiona investiția rezultată după finalizarea proiectului. Mă gândesc la proiecte implementate în urmă cu câțiva ani de administrația centrală de genul sălilor de sport. Dacă vă interesați, veți vedea că o mare parte a acestor săli ulterior construirii nu au fost utilizate, se află în paragină, sunt ,,poveri’ pe spatele administrațiilor prin cheltuielile necesare întreținerii. Vom investi doar în proiecte care aduc plus valoare comunității noastre. Ne concentrăm pe dezvoltarea infrastructurii și a afacerilor locale, creând locuri de muncă și promovând produsele și serviciile locale pentru a sprijini economia orașului nostru”.