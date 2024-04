Miercuri, 3 Aprilie 2024 (15:40:36)

O parte dintre medicii din Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, membri ai sindicatului „Solidaritatea Sanitară Medici” Suceava, s-au alăturat, miercuri, grevei de avertisment declanșată de colegii lor din țară, în semn de protest față de modul în care sunt plătite gărzile, la nivelul salariilor din anul 2018. Președintele sindicatului medicilor din spital, dr. Andrei Cristof, a declarat că la protest au putut să vină doar medicii care nu erau de gardă și cei care nu asigurau urgențele și serviciul din ambulatoriu.

„Am ieșit pentru a fi alături de colegii noștri din țară. Acțiunea este organizată în pauza de masă, ca să nu afectăm programul de lucru al spitalului. Cerem plata corectă a orelor de gardă și a sporurilor, raportată la salariul actual, nu la cel din 2018, și indexarea veniturilor în raport cu creșterea inflației”, a declarat dr. Cristof.

În cazul în care guvernul nu va soluționa revendicările medicilor, dr. Cristof spune că aceștia vor rezilia contractele de gărzi deoarece „nu se justifică prezența unui medic în gardă atâta timp cât la aproape dublu de număr de ore lucrate acestea sunt plătite la jumătate față de orele de program normal. Urgența va funcționa în continuare, urgențele majore vor fi primite, doar că și noi avem drepturi care trebuie respectate. Nu este normal ca salariul de pe fluturaș să fie echivalentul anului 2024, iar orele suplimentare, care înseamnă că plecăm de acasă de lângă soțiile noastre, de lângă copiii noștri pentru a asigura permanența în spital, să fie plătite la nivelul salariului din 2018, care este aproape un sfert față de salariul actual”, a afirmat liderul sindical. Acesta a mai spus că un medic din Spitalul Clinic de Urgență din Suceava efectuează, în medie, 6-7 gărzi într-o lună, dar în secțiile unde sunt mai puțini medici aceștia fac un număr mai mare de gărzi. O gardă normală, în zilele de luni până vineri, înseamnă 24 de ore plus încă 7 ore de program a doua zi, deci 31 de ore neîntrerupt la spital.

· „Se justifică să faci o gardă într-un spital (...), când știi că poți să câștigi în privat în două, trei ore exact aceiași bani?”

Medicul chirurg Lucian Leneschi a afirmat că aceste ore de muncă din gărzi înseamnă „timp rupt din sânul familiei și stres suplimentar”, prin urmare ar trebui să fie „remunerate corespunzător”. „Asta e tot ce cerem, să fie recunoscută munca prestată în afara programului normal de lucru, care în orice țară civilizată este plătită corespunzător, adică mai mult decât ora de lucru obișnuită”, consideră dr. Leneschi. Acesta a calculat că la 5-6 gărzi efectuate într-o lună se acumulează două luni suplimentare într-un an și asta se întâmplă an de an. „Două luni stau suplimentar la serviciu”, a subliniat medicul.

Un alt chirurg prezent la protest, dr. Petru Velnic, a afirmat că i se pare aberant ca orele de muncă de noapte, de sâmbătă și duminică și de sărbători legale să fie plătite mai puțin decât ora normală de lucru. „Asta mi se pare aberant din partea sistemului. Noi le facem pentru că trebuie să facem, trebuie să fie cineva aici când vin urgențe, vin accidente, dar în fiecare lună ne chinuim din ce în ce mai mult să acoperim gărzile pentru că din ce în ce mai mulți colegi nu vor să mai facă gărzi. La Chirurgie generală suntem 10 oameni care acoperim gărzile în fiecare lună, doi medici de gardă în fiecare zi, deci o dată la 5 zile facem gardă, ceea ce înseamnă că vin dimineață la 8.00 și stau la spital până a doua zi la ora 15.00”, a spus dr. Velnic.

Medicul ATI Adrian Vasilcovici a atras atenția asupra unui alt aspect, anume că foarte mulți medici lucrează și în sistemul medical privat, unde în două, trei ore de lucru câștigă echivalentul unei gărzi în spital. „Se justifică să faci o gardă într-un spital județean de urgență, să vezi poate 100 de pacienți într-o gardă sau să stai toată noaptea în sala de operație, când știi poți să câștigi în privat în două, trei ore exact aceiași bani? Este vorba despre motivație. Guvernul nu vrea să susțină continuitatea în spitalele publice”, consideră dr. Vasilcovici.

Protestul medicilor din spital este susținut și de managerul unității medicale, dr. Alexandru Calancea: „Susțin protestul. Și eu sunt medic, iar protestele colegilor sunt argumentate. Îmi susțin colegii, au dreptate în ceea ce cer”.