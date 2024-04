Proiect

Clubul Rotary Fălticeni a desfășurat sâmbătă, 30 aprilie, în cadrul proiectului districtual „Educație pentru noua generație”, realizat de Clubul Rotary Fălticeni, în colaborare cu Rotary District 2241 România și Republica Moldova și cu o serie de parteneri locali, cea de-a patra și ultima dintre activitățile proiectului „Împreună, pentru o lume mai bună!”. În cadrul acestei activități au fost promovate principii ale educației pentru protecția mediului înconjurător, scopul principal fiind acela de formare a unei gândiri ecologice, de cunoaștere și respectare a legilor naturii, de reducere a poluării mediului înconjurător și de promovare a unei dezvoltări durabile și sustenabile a mediului înconjurător.

Au participat 70 de elevi de la școlile gimnaziale din comuna Cornul Luncii, 35 de la Școala Gimnazială „Constantin Blănaru” Cornu Luncii și 35 de la Școala Gimnazială Băișești, coordonați de directorii și de cadrele didactice din cele două școli și însoțiți de membri ai Clubului Rotary Fălticeni și ai Interact Fălticeni.

„A fost o acțiune frumoasă, așa cum erau și cele de când eram și noi copii și făceam cu drag așa ceva, plantam stejari. Copacii, florile sunt frumoase, aduc sănătate, frumusețe, este ceva plăcut să mergi într-un sat plin de flori și de copaci. Cam bate vântul și este nevoie să avem copaci pentru a proteja satele, pentru a proteja culturile. Fiecare bucată de pământ trebuie folosită cât mai frumos și cât mai sănătos”, ne-a spus Gheorghe Fron, primarul comunei Cornu Luncii.

Activitatea s-a realizat în urma parteneriatului încheiat de Clubul Rotary Fălticeni cu Primăria comunei Cornu Luncii și cu Ocolul Silvic Slatina. Primăria comunei Cornu Luncii a venit în sprijin cu autospeciala de intervenție a Pompierilor voluntari din localitate, Ocolul Silvic Slatina a furnizat cei 500 de puieți, iar Clubul Rotary a asigurat instrumentele și echipamentele necesare plantării. S-au alăturat activității reprezentanții „Satului românesc de altădată”, care i-au bucurat pe participanți cu o ședere desprinsă din vremurile de altădată, în care au degustat un „dulce” contemporan, oferit de membrii rotary-eni fălticeneni.

Acțiunea de plantare de puieți a fost necesară pentru că în zonă este în derulare, din septembrie 2023, proiectul „Înființare sistem de canalizare în satele Păiseni, Sasca Mare și Șinca, din comuna Cornu Luncii, județul Suceava”. Proiectul se suprapune parțial cu situl Natura 2000 Râul Moldova între Păltinoasa și Ruși, iar prin activitatea de plantare de puieți s-a diminuat impactul lucrărilor executate asupra mediului.

O experiență plăcută când faci ceva bun pentru natură

Feedback-ul a fost unul pozitiv, dovadă fiind mărturiile câtorva dintre elevii participanți: „Activitatea de astăzi a reprezentat o experiență plăcută pentru noi, am simțit că facem ceva frumos pentru natură. Am reușit să lucrăm în echipe și să plantăm cu drag puieți de arbori pe care îmi doresc să-i văd crescând”, consideră Delia, elevă în clasa a VII-a.

„Mă bucur că am putut să plantez și eu puieți, orice copac contează! Consider că prin această activitate am aflat cum putem fi alături de natură. Mi-ar plăcea să mai particip la o astfel de activitate alături de colegii mei”, ne-a mărturisit Ștefania, elevă în clasa a VI-a.

Clubul Rotary Fălticeni mulțumește tuturor partenerilor implicați, elevilor din grupurile țintă, cadrelor didactice și directorilor celor două școli, care au făcut posibilă ducerea la bun sfârșit a acestui proiect frumos și folositor întregii comunități.

Tuturor celor care au contribuit la buna desfășurarea a activităților, Clubul Rotary Fălticeni le va oferi Diplome de mulțumire, ca semn de recunoaștere și recunoștință pentru implicarea în dezvoltarea comunității locale și zonale.

„<Service above self> (A servi mai presus de sine) este sloganul Rotary, sub acest slogan fiind susținute, încurajate și promovate inițiative prin care viața comunității este îmbunătățită. Vom continua astfel de proiecte, pentru că <Doar împreună vom reuși să facem o lume mai bună!>”, ne-a transmis Dragoș Dulgheriu, președintele Clubul Rotary Fălticeni.