Părerea lui Dan

S-au accentuat, au devenit mult mai vocale și chiar agresive antiamericanismul, antisemitismul și euroscepticismul. Nu cred că au devenit semnificativ mai mulți adepții acestor curente în România sau în UE (cu câteva excepții), dar atitudinea lor s-a radicalizat, exploatând ticălos dreptul democratic la exprimare. Personal consider că europenii (deci și românii) care refuză regulile UE sau ale modelului american se împart în mai multe categorii: frustrații care au eșuat în proiectele lor de viață, slugi ale Estului (Vadim i-ar numi ”cârpe KGB-iste”), naivi care cred utopiile comunist-dictatoriale, politicieni fără scrupule care pentru bunăstarea lor ar sacrificat totul legat de țară etc. Este evident pentru toți cei de bună-credință că asistăm la o încurajare (citește finanțare!) extremă a sentimentelor antioccidentale din partea dictatorilor din Est (Rusia, China, Iran etc.) ca parte a ”războiului hibrid” pe care l-au dezlănțuit.

De ce a început această agresiune extremă, chiar pe plan militar? Simplu! Dictaturile pierd teren pe plan geopolitic (excepție China), nivelul de trai în țările lor este tot mai departe de cel din Vest, cursa pentru dezvoltarea tehnologiei și a economiei în general (din nou excepție China) a fost câștigată de țările cu regimuri democratice, iar populația lor dorește o ”țară ca afară” din Vest, recurgând inclusiv la emigrație (cei mai calificați și educați). Iar dictatorii sângeroși și fără discernământ proclamă țara lor ”cetate asediată” (fără să existe un agresor) și recurg la război. O formă a acestui război este și finanțarea (dovedită în mai multe cazuri) grupurilor antisistem, după modelul brevetat de KGB în zorii revoluției bolșevice. Și atunci, și acum au fost promovați ”idioții utili”, cum îi numea Lenin! Personal i-aș numi ticăloșii utili Moscovei, după urletele unui personaj sinistru în Parlamentul României (Slava Moscova). Ce fac autoritățile în fața acestor manifestări antinaționale? Cer salarii mai mari și pensii speciale.

Cine ”pune botul” la aceste mesaje antioccidentale și până la urmă antiromânești este evident! Dar sforarii antidemocrației au avut victorii, Brexit-ul fiind un exemplu. Dar și demonstrațiile violente, blocările de autostrăzi, grevele în avalanșă etc. care exacerbează și denaturează unele nemulțumiri justificate din societate. Dar mă întreb de ce personajele îndrăgostite de Putin și regimul său nu experimentează măcar un an de viață în Rusia zilelor noastre? De ce rușii, dar și chinezii emigrează în Vest (nu mai vorbesc de nord-coreeni, iranieni, cubanezi etc.) și nimeni din Vest în sens invers? Credeți că probleme (multe și de amploare) ale lumii democratice se pot rezolva în maniera Putin? Prin crime, abuzuri, anularea drepturilor cetățenești și jefuit țara, dar și vecinii? Consider că naivitatea celor frustrați și needucați este exploatată de cârpele KGB-iste! La cantitatea de informație existentă pe piață trebuie să fii ”limitat total” pentru a fi atras de ”cântecul de lebădă” din Est! Sau ticălos fără scrupule!!

Odată în plus aș dori să amintesc că Churchill spunea aproximativ că democrația are foarte multe păcate, dar nu s-a inventat ceva mai bun! Și nu văd când! În popor se spune superb că nu arzi cojocul din cauza unui păduche! Sau a mai multor păduchi organizați într-un partid!!

PS: ”Munca, gândirea și vorbirea” (cumulat!) au transformat animalul (maimuță?) în om, am învățat până în 1990. Mă întreb ce sunt cei care doar vorbesc? Om sau maimuță?