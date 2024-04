Reușită

Pregătirea temeinică i-a propulsat pe elevii Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung în top III la Concursul mondial de eseuri și videoclipuri, organizat în cadrul Forumului Internațional pentru Pace, Securitate și Prosperitate (IFPSP).

Echipajul câmpulungean, format din elevii Matei Trofin, Aida Crețiu și Bogdan Sofrone, sub coordonarea prof. Alexandrina Zuza, s-au înscris în competiție la secțiunea video cu scurtmetrajul „Checkmate for war”, material care le-a adus locul al III-lea.

„Anul acesta am avut ocazia de a participa la unul dintre cele mai frumoase și respectate concursuri la nivel global organizate de Forumul <Peace, Security and Prosperity>. Acesta ne-a ajutat să ne deschidem aria vizuală asupra lumii în care trăim și să fim mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Ne bucurăm că am reușit să atingem performanța de a ne clasa pe podium și că ideea noastră a fost apreciată la nivel global”, precizează elev fruntaș Matei Trofin.

Ștefăniștii au concurat cu elevi din clasele a X-a, a XI-a și a XII-a din toate țările membre NATO și UE, din Elveția, Australia, Noua Zeelandă, Japonia, Israel, Filipine, Africa de Sud, precum și alte țări care se bucură de un regim democratic.

Tema Forumului din acest an a fost „Impactul tensiunilor contemporane, conflictelor și războiului asupra marilor instituții internaționale”, iar elevii colegiului câmpulungean au concurat la secțiunea videoclipuri cu subiectul „Is the United Nations still relevant?” - „Sunt Națiunile Unite încă relevante?”.

„În societatea de astăzi, distingerea între informațiile veridice și cele false devine tot mai dificilă. Deși majoritatea dintre noi au auzit despre Națiunile Unite, nu cunoaștem în profunzime rolul și impactul pe care această organizație le are în menținerea păcii mondiale. De aceea, am ales să abordăm această temă în videoclipul nostru, dorind să promovăm cunoașterea și să conștientizăm influența pozitivă pe care Națiunile Unite o exercită în întreaga lume.

Videoclipul nostru aduce în atenție numeroasele programe și misiuni ale Națiunilor Unite care contribuie, zi de zi, la menținerea liniștii globale”, a mai declarat elevul fruntaș Matei Trofin.

Forumului Internațional pentru Pace, Securitate și Prosperitate este o organizație non-guvernamentală, cu sediul în Canada, care îşi propune formarea tinerelor generații în spiritul valorilor fundamentale ale libertății individuale, democrației și drepturilor fundamentale ale omului.