Joi, 11 aprilie

Profesioniști din justiție, jurnaliști, antreprenori, pompieri, experți din sectorul ONG, studenți și artiști urcă pe 11 aprilie, de la ora 18:00, pe scena Teatrului Municipal ,,Matei Vișniec” Suceava, în cadrul spectacolului „Oamenii Dreptății”.

Cosmin Savu - jurnalist ”România te iubesc”, ProTV, Cristina Iacoban - antreprenor local, Emanuel Iavorenciuc - omul din spatele paginii ”Istoria pe răzătoare”, Iustina Năstasă, avocat specializat în inteligența artificială, Alin Găleată - maior ISU Suceava, Andreea Vîlcu - jurnalist Libertatea, Oana Filip - formator de comunitate Iași, Luca Ciubotaru, fondatorul Asociației ”Rădăuțiul Civic” sunt doar câțiva din cei care vor urca pe scena ”Oamenii Dreptății” Suceava. Vor spune pe scenă povești din viețile personale și profesionale, într-un spectacol care se va completa cu momente de poezie contemporană, teatru, film scurt și un concert semnat de Paul Tihan (artist poetry-rock).

Show-ul ”Oamenii Dreptății” este unul despre dreptate în sens larg și despre cum aceasta este egală cu suma oamenilor care cred în ea și care zi de zi o transformă în realitate prin alegerile pe care le fac atât în viețile personale, cât și în profesiile pe care le practică.

„<Oamenii Dreptății> este un spectacol ajuns la a șaptea ediție. Deși am început în București, ne-am dorit să ajungem cu el și în mai multe orașe din țară. În anii trecuți am dus poveștile în Timișoara și Iași, iar anul acesta ne propunem să ajungem în alte cinci orașe. Suceava este primul dintre ele și abia așteptăm să ne întâlnim cu publicul într-o seară în care oamenii pun punctul pe i, cu mult curaj, dar și multă vulnerabilitate și emoție. Credem foarte tare în puterea poveștilor pe care le trăiesc oamenii din jurul nostru, în puterea comunității!”, a declarat Doru Toma, inițiatorul seriei de spectacole „Oamenii Dreptății”.

Biletele pot fi achiziționate de pe Eventbook, iar lista completă de speakeri și momente va fi anunțată pe paginile de Facebook și Instagram oficiale.

”Oamenii Dreptății” Suceava este un spectacol produs de Leaders for Justice, Asociația ArtViitor și Asociația INK - Innovation Needs Knowledge, cu sprijinul KAS Rule of Law Programme South East Europe. Partenerul evenimentului este Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava.

Leaders for Justice este o comunitate de tineri juriști absolvenți ai celui mai important program de pregătire profesională a unei viitoare generații integre de profesioniști în justiție.