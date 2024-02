Clubul Rotary Fălticeni

Vineri, 23 februarie, s-a finalizat o nouă etapă din proiectul districtual „Educație pentru noua generație” realizat de Clubul Rotary Fălticeni, în colaborare cu Rotary District 2241 România și Republica Moldova și cu o serie de parteneri locali. Proiectul se adresează copiilor și profesorilor din mediul rural și are ca obiectiv dezvoltarea educațională și culturală a copiilor, în special a celor cu o situație social defavorizată. Cea de-a treia activitate „Împreună, pentru o lume mai bună!” a avut ca temă formarea și dezvoltarea, pe plan personal și civic, a unui mediu incluziv, nediscriminatoriu și rezilient.

Ca și în cazul celorlalte activități, au participat elevi ai școlilor gimnaziale din comuna Cornul Luncii, grupurile țintă fiind formate din câte 36 de elevi din medii dezavantajate socio-economic și elevi de etnii diferite, care au conștientizat că, prin prisma drepturilor și accesului de resursele de învățare, suntem, cu toții, egali.

Ghidați de Maria Adriana Nichitean, director al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Suceava, elevii din Cornu Luncii au descoperit valențe personale și valori comune pe baza cărora să poată construi relații interpersonale de calitate, în mediul educațional și social în care trăiesc. Sub deviza „Toți diferiți, toți egali!”, s-a pus accent pe activități de autocunoaștere, de cunoaștere a celorlalți și de dezvoltare personală, reușindu-se evidențierea aspectelor care îi diferențiază pe elevi, dar și a elementelor comune, prin care sunt acceptați și se integrează la nivelul colectivelor din școală. Feedback-ul oferit de elevi a fost unul foarte bun, aceștia apreciind exercițiile interesante la care au fost invitați să participe.

Acceptarea diversității și diminuarea inechităților

Mărturiile scrise, oferite de o parte dintre elevi, sunt dovada faptului că și această activitate, derulată sub deviza „Împreună, pentru o lume mai bună!”, și-a atins scopul.

„A fost o activitate foarte frumoasă: am desenat și am descoperit că îmi place să desenez. Doamna consilier educativ ne-a vorbit calm și frumos; ni s-au oferit dulciuri cu cea mai mare bunătate. Cu ajutorul nostru, putem face o lume mai bună!”, a precizat Maria Stănescu – clasa a VI-a.

„Mi-a plăcut totul la activitatea de astăzi: prezentarea, jocurile, fișele, sarcinile și... dulciurile. A fost ceva frumos pentru care vă mulțumesc!”, consideră David Cora – clasa a V-a.

„O activitate care mi-a adus o stare de bine prin vocea calmă a doamnelor prezente. Mi-a plăcut exercițiul <Autobuzul>, deoarece ne-a ajutat să descoperim că avem lucruri în comun și cu ceilalți colegi din clasa paralelă sau cu cei din clasele a V-a”, ne-a mărturisit Giulia Zimbru – clasa a VI-a.

Așa după cum precizat prof. Maria Verdeș, directorul Școlii Gimnaziale „Constantin Blănaru” Cornu Luncii, acestea sunt „activități de dezvoltare personală pentru sprijinirea unui demers de calitate a învățământului din mediul rural, de conștientizare și acceptare a diversității și de diminuare, până la eliminare, a inechităților care persistă în mentalul colectiv”.

Prin astfel de acțiuni, membrii Clubului Rotary Fălticeni dovedesc, încă o dată, că sloganul „Service above self” (A servi mai presus de sine) îi însuflețește și îi determină să fie aproape de comunitate, promovând valori perene, care susțin speranța în această lume.