Oameni exasperați

În județul Suceava întâlnim destul de des drumuri județene care arată mai rău decât multe drumuri comunale. Se întâmplă pentru că primarii, puși sub presiune de localnici, reușesc până la urmă să aducă în stare bună drumurile locale, care țin de primării, însă cum drumurile județene sunt întinse și multe, administrația județeană nu a reușit încă să le plaseze pe lista de investiții pe cele pe care le consideră mai puțin importante.

Este și cazul DJ 208B Hănțești - Berești - Șerbănești (comuna Zvoriștea), care merge pe lângă barajul Bucecea.

Acest drum a fost asfaltat doar pe porțiuni din sate, unde primăriile au reușit să acceseze fonduri.

În afara localităților, situația este însă dezastruoasă.

Alin Blanariu, în vârstă de 42 de ani, din satul Berești, comuna Hănțești, întors acasă după ani petrecuți în străinătate, se lovește zilnic de starea acestui drum.

Exasperat, bărbatul, ajutat de un alt localnic, s-a apucat să acopere singur gropile care îi rup mașina.

”Zilele trecute era apă prin gropi, nu am realizat și era să îmi rup mașina în două. Așa am decis să iau lopata și târnăcopul și să mă apuc să umplu aceste gropi. Aici, la Berești, suntem uitați de lume, e drum județean numai cu numele”, și-a spus nemulțumirea bărbatul, care spune că pregătește e petiție semnată de consăteni pe care o va duce la Consiliul Județean Suceava.

Poate părea paradoxal, dar există porțiuni asfaltate, în Hănțești și Berești, dar între localități drumul este în stare dezastruoasă.

Primarul comunei Hănțești, Daniel Olariu, a explicat situația: ”În Berești, în sat, am accesat două finanțări și am asfaltat mai bine de 2 kilometri. În rest, între localități, nu am mai avut cum asfalta, este drum județean și în administrarea Consiliului Județean”. Primarul spune că din 2012, de când este pe funcție, a făcut 20 de adrese către Consiliul Județean cu privire la DJ 209B.

De fiecare dată i s-a transmis că includerea drumului pe lista de investiții este avută în vedere, dar totul depinde de fondurile de investiții și priorități.

În cazul acestui drum nici nu ar fi vorba de mari investiții. Cel puțin raportat la distanța Hănțești-Berești porțiunile dintre localități sunt de 2-3 kilometri.

Satul Berești, izolat și la capitolul transport auto spre Suceava

Din păcate, satul Berești este uitat din multe puncte de vedere. Din 2015, nici o rută de transport auto nu mai ajunge în acest sat.

Autobuzele ocolesc satul pe alte drumuri și din cauza stării carosabilului, spun localnicii.

Oamenii fără mașini sunt nevoiți să scoată bani mulți din buzunar când vor să ajungă la Suceava, în regim de taxi.

În mod normal, nici un sat de comună nu ar trebui să fie izolat complet la capitolul transport public de persoane, însă din păcate sunt destule exemple, iată chiar și în sate care nu sunt tocmai ”la capătul lumii”, ci relativ aproape de municipiul reședință de județ.