Clemență dusă cam departe

Două cazuri foarte recente petrecute la Judecătoria Gura Humorului nu au cum trece neobservate și fără a stârni semne de întrebare privind modul în care apreciază judecătorul de drepturi și libertăți de la această instanță pericolul public reprezentat de autori de fapte penale.

Judecătoria Gura Humorului a respins propunerea de arestare a unui șofer care a accidentat mortal o bătrână și a fugit (și care a fost prins de polițiști după o anchetă complexă), dar și propunerea de schimbare a controlului judiciar în arest pentru un hoț despre care s-au adunat probe că a comis cel puțin încă o faptă, în timp ce se afla sub control judiciar.

Deciziile au stârnit stupoare în rândul polițiștilor și nu numai al lor.

Un argument important care arată că nu doar noi am fost surprinși de aceste decizii este că în urma contestației procurorilor și a reanalizării propunerilor, la Tribunalul Suceava, ambele decizii au fost întoarse, iar inculpații au fost arestați.

Acestea sunt cazurile recente, dar și în anii trecuți au mai fost propuneri de arestare respinse total neașteptat la Gura Humorului, inclusiv cu privire la hoți prinși de mai multe ori.

Ca o dovadă că justiția funcționează, în aproximativ 80% din cazuri, la Tribunalul Suceava, în contestație, deciziile au fost schimbate, iar inculpații au fost arestați.

Anchetă complexă pentru prinderea unui șofer care a accidentat mortal o bătrână și a fugit

O anchetă complexă a polițiștilor rutieri de la Suceava și a tehnicienilor criminaliști, în cazul unei bătrâne găsite decedate la câțiva metri de șosea, pe 12 decembrie, în satul Humoreni, comuna Comănești, a dus la punerea sub acuzare, pe 17 ianuarie a.c., a celui care ar fi provocat tragedia.

Pe 12 decembrie 2023, dimineață, polițiștii Secției Rurale Dărmănești au fost sesizați prin 112 cu privire la faptul că în satul Humoreni, comuna Comănești, la dig, este o persoană decedată.

La fața locului a fost găsită decedată, lângă digul podului din zona denumită popular „La Troiță”, în satul Humoreni, localnica Rada Popovici, în vârstă de 77 de ani.

După necropsie s-au găsit indicii destul de clare că femeia a fost acroșată de o mașină.

La câteva zile de la accident, la Humoreni, polițiștii au ridicat și autoturismul care ar fi fost implicat în accident. Posesorul mașinii nu a recunoscut nimic.

Ancheta a fost preluată de Poliția municipiului Suceava - Biroul Rutier, iar de aici a început o anchetă complexă.

Polițiști de la Biroul Rutier Suceava, cu sprijinul specialiștilor și tehnicienilor criminaliști din cadrul Serviciului Criminalistic, au prelevat probe de pe mașină și le-au trimis la Institutul Național de Criminalistică.

În cadrul anchetei s-au găsit și imagini video de pe o cameră de supraveghere pe care apar victima și apoi mașina, nu departe de locul impactului.

Gheorghiță Pîțu a fost pus sub acuzare pentru comiterea infracțiunilor de ”ucidere din culpă” și „părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia”. Posibilul consum de alcool nu s-a mai putut pune în discuție.

Liber și fără vreo restricție la Judecătoria Gura Humorului, în arest la domiciliu prin decizia Tribunalului Suceava

Inculpatul a fost reținut în arest pentru 24 de ore, iar apoi Parchetul de pe lângă Judecătoria Gura Humorului a formulat propunere de arestare preventivă. În ședința din 18 ianuarie 2024, Judecătoria Gura Humorului a respins propunerea. Spre stupoarea generală, inculpatul a fost pus în libertate fără nici o restricție.

Pentru cei mai puțin familiarizați precizăm că acest complet de drepturi și libertăți judecă în principal dacă se impune sau nu arestarea inculpatului, dacă lăsarea acestuia în libertate reprezintă sau nu un pericol, și nu dacă este vinovat sau nu.

Procurorii au contestat această măsură, iar pe 22 ianuarie Tribunalul Suceava a admis propunerea procurorilor și a decis definitiv plasarea inculpatului în arest la domiciliu.

Tot un arest, însă cu regim mai blând, însă cu restricții stricte pentru inculpat, care nu are voie să își părăsească domiciliul ales, nu are voie să vorbească sau să ia legătura în vreun fel cu martorii din dosar etc.

Caz aproape tras la indigo în cazul unui hoț din Ilișești

Al doilea exemplu de la aceeași instanță este și mai recent. Un tânăr din Ilișești, care în curând va împlini 18 ani, se afla sub măsura controlului judiciar după ce în vara anului trecut a spart Primăria Ilișești. Atunci, tânărul a forțat intrarea în sediul primăriei și a cotrobăit prin birouri, sustrăgând 100 de lei.

Prin control judiciar, tânărul a fost lăsat în libertate, dar i s-au impus obligații și restricții, evident și interdicția de a mai comite vreun furt.

În ultima zi a anului trecut, o femeie din Ilișești a anunțat că un hoț a pătruns în locuința sa și i-a sustras poșeta. Polițiștii au demarat cercetări și au stabilit zilele trecute că este vorba de același autor de la sediul Primăriei Ilișești.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Gura Humorului a solicitat instanței de judecată – Judecătoria Gura Humorului, înlocuirea controlului judiciar cu arestul preventiv.

Din nou, Judecătoria Gura Humorului a respins propunerea.

Din nou, procurorii au făcut contestație, iar pe 26 ianuarie Tribunalul Suceava a admis solicitarea procurorului de caz și a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile.