Conducerea Organizației Județene Suceava a PNL a început mobilizarea activiștilor partidului în vederea alegerilor europarlamentare, locale, parlamentare și prezidențiale din acest an. Duminică, în cadrul ședinței de lucru cu membrii din colegiile Suceava - municipiu, Suceava - zona periurbană, Fălticeni, Dolhasca - Liteni și Siret, liderii partidului le-au trasat colegilor din teritoriu, „furnicuțelor”, cum i-a numit președintele Gheorghe Flutur, direcțiile de bază ale strategiei electorale.

„Azi am invitat aici furnicuțele, rețeaua de bază a PNL”, a spus Flutur la întrunirea la care au participat aproape 1.000 de membri PNL, pe umerii cărora stă responsabilitatea unor campanii electorale care să asigure partidului un rezultat cât mai bun.

De la tribuna partidului, Gheorghe Flutur a vorbit despre contextul politic actual, european și internațional, cu alegeri pentru Parlamentul European și alegeri naționale în multe țări, cu creșterea mișcărilor extremiste și conflicte militare.

„Noi, partidele clasice, avem o mare responsabilitate, să descurajăm extremismul. Dacă vom permite extremelor să facă manifestații de tip maidan și stadion de fotbal, vom culege roade pe care nu ni le dorim”, a avertizat liderul PNL, subliniind că PNL este cel mai vechi partid românesc – „în acest an împlinim 148 de ani”, „partidul care a modernizat România” și care face parte din familia popularilor europeni.

El a spus că „partidele clasice” nu trebuie să aștepte „stimulente externe” pentru a se mobiliza, ci trebuie să strige „S.O.S. extremiști” deoarece dacă astfel de partide ar ajunge la guvernare ar fi puse în pericol atât democrația, cât și stabilitatea țării și accesul la fondurile europene. Potrivit lui Flutur, numai subvențiile din agricultură, din fonduri europene, pentru fermierii suceveni se ridică la 70 de milioane de euro, ceea ce este evident o consecință a faptului că România face parte din Uniunea Europeană. Dacă România s-ar distanța de UE, de unde ar mai primi fermierii bani pentru subvenții, „de la Moscova?”, s-a întrebat retoric Flutur.

Acesta a explicat și „coabitarea cu socialiștii”, o „coaliție în interesul stabilității țării”, când „la Răsărit este bau-bau, este război”. „Nu avem de ales, dar asta nu înseamnă că ne iubim. Suntem competitori”, a declarat Flutur.

În acest context, președintele PNL a explicat activului de partid că în campaniile electorale care urmează trebuie să aibă în vedere două teme majore. Prima este siguranța – „geopolitică, economică, alimentară, sanitară, siguranța pensionarilor că își vor primi în fiecare lună pensia”, cu rolul UE și NATO în asigurarea siguranței. A doua temă este combaterea „retoricii populiștilor, a oamenilor de stadion” și a contestatarilor eficienței administrațiilor liberale, Flutur arătând că „nu putem să fim ghiocei care întorc pe veci și celălalt obraz, cel puțin nu cât sunt eu aici președinte al PNL”.

Lungu: „Dacă noi, la 60 de ani, suntem bătrâni, Biden (n.r. 82 de ani) cum este?”

Celor care sunt sceptici în privința importanței statutului României de membru al UE și NATO Flutur le transmite să meargă până la Cernăuți și Chișinău, „să vadă mai bine ce înseamnă siguranța sub umbrela UE și NATO”.

Prin urmare, Gheorghe Flutur le-a cerut „furnicuțelor” ca din data de 7 februarie, după încheierea ședințelor de instruire pentru campanie, să meargă „din casă în casă, din ușă în ușă”, să nu evite discuțiile cu oamenii și să le vorbească despre proiectele puse în practică de administrațiile liberale. „Dumneavoastră trebuie să fiți vectorul principal, pe dumneavoastră ne bazăm. Facem campanie electorală de pe excavatoare. (...) O să vă fac un ghid de mesaje pe sănătate, pe agricultură, să propovăduiți mai departe, când vă întâlniți cu vecina de bloc, cu vecinul, când mergeți să plătiți întreținerea. (...) În campanie să aveți curajul să combateți, că aveți cu ce. Provocările externe nu fac decât să ne întărească. Mobilizați echipele!”, a spus Gheorghe Flutur, în aplauzele audienței.

În ceea ce-l privește, Flutur a spus că are „bateriile încărcate la maximum” și este încrezător că el și echipa PNL vor câștiga alegerile, cu atât mai mult cu cât la precedentele alegeri locale, în 2020, „când eram răstignit în pandemie” și era acuzat că s-a testat pentru Covid-19 atribuindu-și calitatea de medic – „n-ar mai ajunge cine a zis că m-am dat doctor în pandemie”, voturile sucevenilor i-au asigurat președinția Consiliului Județean Suceava și majoritatea în deliberativ.

Despre încrederea în reușita la alegerile locale a vorbit și primarul de Suceava, Ion Lungu: „Dacă am fost de 5 ori ales consecutiv înseamnă că am lăsat ceva în urmă. Candidez pentru a șasea oară și sunt convins că vom câștiga”. Lungu a răspuns și celor care afirmă că atât el, cât și Gheorghe Flutur ar trebui să se retragă pe motiv de vârstă. „Dacă noi, la 60 de ani, suntem bătrâni, Biden (n.r. 82 de ani) cum este? Suntem la vârsta maturității, trebuie să fim judecați după eficiență. (...) De când sunt primar, în oraș am făcut investiții de 500 de milioane de euro. (...) Candidez cu bună-credință pentru că este o perioadă foarte grea”, a declarat primarul Lungu.

Un mesaj de încurajare a avut de asemenea deputatul Ioan Balan, prim-vicepreședinte al PNL. „Noi, aici, la Suceava, ne-am cam făcut treaba. Oameni buni, nu aveți nici un motiv să plecați capul”, a spus Balan, arătând că au fost și situații în care „poate n-au mers toate cum ne-am dorit”, dar și greșelile sunt omenești. „Tot ceea ce facem noi în fiecare localitate trebuie să fie ca o mărturie administrativă pentru noi”, a mai spus deputatul Ioan Balan.