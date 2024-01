Premieră în România

În premieră, în România se lansează programul „Rabla pentru sobe”, prin care cei care se încălzesc cu sobe pe lemne vor putea să-și achiziționeze un dispozitiv nou – sobe, termoșeminee, termosobe sau șeminee, beneficiind de maximum 10.000 de lei de persoană.

Finanțarea de la bugetul de stat acoperă maximum 70% din costurile unei astfel de sobe, iar conform estimărilor Ministerului Mediului, din bugetul alocat noului program vor putea fi înlocuite 50.000 de sobe.

Sunt câteva motive importante pentru care Asociația Forestierilor din România (ASFOR) s-a implicat, a susținut și a promovat programul „Rabla pentru sobe”, aflat în consultare publică până pe 27 ianuarie 2024.

„Logica după care am pornit această inițiativă are la bază cele trei mari funcții ale pădurii: economică, socială și de mediu. Acest program are atributele necesare pentru a se încadra în fiecare dintre acestea.

Dacă ne referim la rolul economic al pădurii, implementarea acestui program ar trebui să ducă la scăderea consumului de lemn de foc. Instalațiile de încălzire cu randament de 80-85% produc mai multă căldură cu mai puține lemne. Majoritatea românilor care se încălzesc cu lemn (sunt în jur de 3,5 milioane de gospodării) folosesc sobe „clasice”, cu randamente de 20-30%. Pe termen lung, o dată cu implementarea acestui program, scăderea consumului de lemn de foc va fi vizibilă. Iar în acest context, va crește cantitatea de lemn folosită în economie în produse cu o durată lungă de utilizare”, a explicat președintele ASFOR, Ciprian Muscă.

Rămânând în aceleași proporții ale recoltării sustenabile stabilite prin amenajamentele silvice, lemnul de lucru va avea un impact semnificativ în creșterea economiei forestiere. Mai mult lemn prelucrat înseamnă locuri de muncă, siguranță și stabilitate antreprenorială, dezvoltare economică și bani mai mulți la bugetul statului. Sectorul de exploatare forestieră și prelucrare a lemnului poate contribui, în condițiile exploatării sustenabile, la creșterea economiei românești.

Perspectiva socială a programului „Rabla pentru sobe” este și aceasta evidentă. Schimbarea sobelor vechi cu unele noi și performante devine accesibilă cu sprijinul finanțării de către stat.

„Finanțarea se acordă unui solicitant de finanțare în procent de 70% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 10.000 lei, inclusiv TVA, pentru fiecare aparat de încălzire care deservește o locuință” (Referatul de aprobare a Ghidului de finanțare a Programului).

Într-o primă etapă, s-au alocat 500 milioane lei. Implementarea programului se va face cu ajutorul primăriilor. Practic, cei care doresc o instalație de încălzire nouă și performantă se vor adresa primăriilor înscrise în program. Includerea unităților administrativ-teritoriale în derularea programului este de natură să reducă birocrația și să faciliteze o comunicare mai bună cu cetățenii.

Important de reținut este faptul că în cadrul acestui program sunt eligibile aparatele pentru încălzirea locuințelor alimentate cu combustibil solid sub forma lemnelor pentru foc, a peleților și a brichetelor, respectiv:

1. sobe;

2. termosobe;

3. șeminee;

4. termoșeminee.

Programul are caracter multianual și se aplică în unitățile administrativ-teritoriale, organizate la nivel de comună, incluse în Lista localităților din zona montană stabilite conform Legii muntelui nr. 197/2018, adică în acele localități din țară în care sunt foarte puține sau nu există deloc alternative la încălzirea cu lemne.

Utilitatea pentru un mediu curat este, de asemenea, extrem de importantă. „Scopul programului îl constituie facilitarea păstrării echilibrului ecologic și a protecției mediului natural, urmărind utilizarea rațională a combustibilului solid din lemn, dezvoltarea durabilă și incluzivă a zonei montane, precum și reducerea poluării, prin înlocuirea dispozitivelor ineficiente și poluante destinate încălzirii locuințelor, utilizate de populație, cu unele mai eficiente, care îndeplinesc cerințele europene privind emisiile de particule” (Referatul de aprobare a Ghidului de finanțare a Programului).

Sobele vechi nu ard lemnul complet, pierd căldură și poluează.

Prin „Rabla pentru sobe”, una dintre cerințele obligatorii este ca aparatele pentru încălzirea locuințelor să fie aliniate cerințelor ECODESIGN 2022 stabilite prin Regulamentul UE nr. 2015/1185 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile aparatelor pentru încălzire locală cu combustibil solid.

Astfel, acestea vor respecta următoarelecondiții minime:

1. putere nominală: 8 kW – 35 kw;

2. randament minim: 80%;

3. emisii de particule fine (PM) sub 40 mg/m3;

4. emisii de gaze volatile organice (OGC) sub 120 mgC/m3;

5. emisii de monoxid de carbon (CO) sub 1500 mg/m3;

6. emisii de oxizi de azot (NOx) sub 300 mg/m3.

„Trebuie acordată încredere programului, iar prin impactul lui asupra mediului și resursei de lemn acesta trebuie să fie unul de succes și pe termen lung, așa cum se întâmplă în foarte multe state din Uniunea Europeană sau în SUA. Din aceste motive, programul s-a aflat pe agenda ASFOR, iar adoptarea sa reprezintă o confirmare a faptului că programul de viziune al asociației este unul coerent, cu soluții aplicate pentru nevoile sectorului forestier din România!”, au concluzionat reprezentanții Asociației Forestierilor din România, a căror propunere face parte din programul-manifest „România Verde în 10 pași”.

Documentele publice pot fi consultate aici: https://www.mmediu.ro/articol/proiectul-de-ordin-al-ministrului-mediului-apelor-si-padurilor-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-acordarea-de-sprijin-in-vederea-achizitionarii-de-aparate-pentru-incalzirea-locuintelor-pentru-localitatile-din-zona-montana/6726 .