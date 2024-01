Finanțare necesară

Modernizarea pistei de atletism a stadionului Areni, prin înlocuirea celei de zgură cu un covor elastic din cauciuc, dar și montarea unor lămpi suplimentare de iluminat, care ar prelungi perioada de utilizare, este solicitată de către viceprimarul Lucian Harșovschi a fi prinsă la finanțare în bugetul Sucevei pentru anul acesta.

„Stadionul Areni nu înseamnă doar echipa de fotbal. Ne-am dorit să sprijinim performanța și am ales să susținem o echipă despre care am crezut că va face performanță. Din acest motiv, nu au fost bani și pentru alte modificări/îmbunătățiri ale stadionului.

Îmi doresc ca anul 2024 să fie anul schimbării, motiv pentru care voi propune colegilor din CL alocarea banilor necesari pentru reabilitarea și cauciucarea pistei, pe care mii de suceveni o folosesc”, a spus Lucian Harșovschi.

El a prezentat pista de atletism acoperită de zăpadă, sub care se află stratul de zgură refăcut de numeroase ori, dar și proiectul de modernizare, realizat de regretatul arhitect Bogdan Adomniței.

„Din 2019 este proiectul care stă la biroul de Investiții, dar tot nu s-au găsit bani pentru finanțare, mai ales că foarte mulți ani banii s-au tot dat la fotbal – peste 6 milioane de lei numai în ultimii trei ani...”, a menționat Lucian Harșovschi, care s-a arătat încrezător că anul acesta se va putea concretiza proiectul pus „în așteptare” de patru ani.

Acesta prevede inclusiv montarea unor lămpi de iluminat, ceea ce ar duce la prelungirea timpului de utilizare a pistei până la 22.00 sau chiar 23.00.

Viceprimarul Sucevei a precizat că cei care doresc să alerge au la dispoziție și pistele din zona de agrement de pe malul râului Suceava, dar pentru mulți e mai ușor de venit la stadion.

„Stadionul Areni nu înseamnă doar fotbal, înseamnă mii de suceveni care vin la alergat, sute de copii care vin la fel de fel de evenimente.

Sportul trebuie susținut în continuare și să fie finanțat, dar să fie o susținere corectă, completă și reală către iubitorii de sport. Și bătuți, și cu banii luați nu mai merge! Important este să sprijinim tineretul să facă mișcare, iar așa vom avea și performanță la Suceava.

Voi fi foarte ferm la aprobarea bugetului în acest an și voi insista ca acest proiect să fie finanțat, astfel încât în perioada următoare să avem o pistă de alergat cauciucată pe stadionul municipal Areni, încât toți sucevenii care vor să vină să alerge, să facă mișcare, să beneficieze de condiții normale pentru 2024”, a concluzionat Lucian Harșovschi, care este unul dintre cei care aleargă pe pista de atletism an de an, cu prietenii și familia.