Investiții

Elevii Colegiului Național ”Mihai Eminescu” Suceava vor beneficia de echipamente noi, moderne, achiziționate de instituție printr-un proiect cu finanțare europeană.

Roboți, ecrane tactile, PC-uri All in One, senzori IoT (Internet of Things), imprimante 3D, software specializat, în valoare de circa 140.000 de euro, vor intra în dotarea colegiului începând cu anul următor, data de finalizare a proiectului fiind ianuarie 2025.

“Dotarea cu laboratoare inteligente a Colegiului Național <Mihai Eminescu> Suceava” este un proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, PNRR, a cărui valoarea este de 701.069,44 lei.

„Mai exact, vorbim despre două laboratoare inteligente, unul de informatică și unul de lingvistică, limbi moderne. Echipamentele de care vom beneficia prin proiect sunt de ultimă generație, moderne, foarte performante: ochelari VR, brațe robotice, imprimante 3D, PC-uri All in One, căști etc. La acestea, se adaugă cursuri de perfecționare pentru cadrele didactice de specialitate, care vor utiliza aceste echipamente și softuri pentru aceste dispozitive. Noi avem clase de intensiv informatică și intensiv limba engleză și se justifică această investiție pe deplin”, a menționat prof. Corina Nuțu, directoarea colegiului.

Reprezentanții colegiului au mai subliniat că proiectul vizează „îmbunătățirea calității și eficienței procesului educațional prin furnizarea de echipamente și tehnologii moderne”. Acestea vor permite elevilor și studenților să învețe prin intermediul experiențelor practice și al experimentelor, ajutându-i să-și dezvolte abilitățile de gândire critică, creativă și analitică.

Directoarea Corina Nuțu a mai punctat că acest proiect vine în completarea altuia, tot PNRR, demarat cu ajutorul Primăriei Suceava, care prevede dotarea a 27 săli de clasă și cabinete, reabilitarea termică exterioară, creșterea eficienței energetice, precum și alte lucrări de modernizare (înlocuirea tâmplăriei, revizuirea instalațiilor sanitare și termice).

„Prin cele două proiecte, vorbim de o reabilitare de la A la Z”, a mai completat prof. Nuțu.