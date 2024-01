Foarte bine l-a caracterizat, într-un cuvânt, Kyrgios pe Alcaraz: uman. Iată o împrejurare când acest cuvânt nu este o calitate. Când cel care părea să ia pe sus circuitul coboară printre muritori, e prins de un războinic ca Zverev (tot Kyrgios!) și făcut să muște hardul. Apropo de Kyrgios, pe care nu l-am pomenit până acum, excelentă achiziție pentru Eurosport, dar în același timp o pierdere pentru tenis, nu credeți? Mulți iubitori de tenis îl preferau băiat rău în arenă decât băiat bun într-un studio. Totuși, australianul își mai acordă două sezoane în circuit, dar probabil acestea vor însemna câteva meciuri disparate pe la câteva turnee. Corpul, de care n-a prea avut grijă, nu-l mai ajută. Revenind la Alcaraz, remarca mea la 0-2 la seturi, când împrăștia mingi de în auturi de câte jumătate de metru, a fost că nu se bucură de tenis. Că nu zâmbește! A fost nevoie să ajungă cu spatele la zid, cu Zverev servind pentru meci, ca să se adune și să joace pentru publicul care îl iubește, dacă nu pentru el. Nu putea rămâne acea impresie deplorabilă în urma sa la un Grand Slam. Cândva, în 2022, la US Open, scriam așa despre Alcaraz la meciul cu Sinner, la minge de meci pentru ultimul: ”... spaniolul s-a pus cu spatele la zid și... a început să împingă zidul, depărtându-se cu tot cu zid din raza de lovire a italianului.” Mi-a amintit asta și am îndrăznit să sper când am văzut punctele acelea ale lui Alcaraz, inclusiv din tie-break. Mai ales că revenise și zâmbetul pe fața spaniolului. Dar aici Zverev merită tot creditul din lume. Nu și-a scăzut nivelul, iar la 4-4 în setul 4 s-a ivit prilejul. Alcaraz a lăsat să-i scape un punct sigur, la altul a avut ceva ghinion, și gata break-ul. A contat, fără îndoială, și faptul că n-a avut antrenorul cu el. Fapt e că vom avea o semifinală a coloșilor, Zverev cu Medvedev, rusul trecând în 5 seturi de un Hurkacz aproape eroic, iar asta spune multe despre nivelul lui Medvedev. Așadar, chiar și fără Alcaraz, astăzi avem tenis. Cealaltă semifinală, a profesorului doctor cu briliantul asistent, adică Djokovic cu Sinner, a început la ora 5:30, minunat prilej de a începe ziua cu o cafea aburindă înainte de serviciu. Eu unul mi-am pus ceasul biologic să sune.