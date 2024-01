Politic

Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat că pentru acest an, social-democrații își propun să demonstreze că Romania se consolidează ca o putere economică regională, cu un PIB de 1.734 miliarde de lei, adică aproximativ 350 de miliarde de euro şi cu o creștere economică prognozată de 3,4%, a doua cea mai mare din Uniunea Europeană. Ioan Stan a spus că pentru anul în curs, guvernul condus de premierul Marcel Ciolacu alocă o sumă record de 120 miliarde lei pentru investiții, adică 7% din PIB, din buget și fonduri europene plus PNRR. În consecinţă, valoarea investiţiilor va fi cu 27 miliarde de lei mai mare față de execuția din 2023 și dublă față de execuția din 2021, respectiv 59 miliarde de lei.

„Nu în ultimul rând, 2024 va aduce o creștere a puterii de cumpărare deoarece peste 12 milioane de români urmează să aibă veniturile mărite prin măsurile economice prinse în buget.

Astfel, pentru prima dată avem două creșteri importante de pensii într-un an, anume 13,8% de la 1 ianuarie și recalcularea de la 1 septembrie. Deopotrivă, se vor indexa alocațiile și ajutoarele sociale cu inflația”, a precizat președintele PSD Suceava. În plus, el a dat asigurări că actualul guvern are în vedere ca salariul minim brut să crească de la 3.300 lei în prezent, la 3.700 lei de la 1 iulie 2024 și la 4.000 lei brut de la 1 ianuarie 2025. „Drept urmare, câștigul salarial mediu net va ajunge la 1000 euro la 1 ianuarie 2025, urmărindu-se totodată ca de la 1 ianuarie 2025, niciun salariat cu normă întreagă și un copil în întreținere să nu câştige mai puțin de 500 de euro net lunar”, a precizat Stan.

El a mai spus că PSD și guvernul condus de premierul Marcel Ciolacu dovedesc din nou că-și respectă angajamentele luate în faţa românilor, demonstrând eficienţă, predictibilitate şi echilibru în actul guvernării.