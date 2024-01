Doctorul Homer Smith (1895-1962) a fost un fiziolog american care și-a petrecut mare parte a carierei la Școala de Medicină a Universității din New York. În anii 1930, doctorul a realizat experimente pe rinichi care au dovedit mai presus de orice dubiu că rinichii operează conform unor principii fizice atât ca filtre, cat și ca organe secretoare. Cercetările acestea au fost strânse în bine-cunoscuta sa carte din 1953, „From Fish to Philosopher: The Story of Our Internal Environment”. Dr. Smith spune : „Dacă admitem că avem tipul de sânge pe care îl avem pentru că avem rinichii pe care îi avem, trebuie să recunoaștem că rinichii noștri constituie temelia principală a libertății noastre filosofice. Doar pentru că ei funcționează așa cum o fac, a fost posibil ca noi să avem oase, mușchi, glande și creier. La o privire superficială, s-ar putea spune că funcția rinichilor este producerea urinei; însă, într-o viziune mai chibzuită, se poate spune că rinichii produc materia filosofiei înseși”.

Rinichii sunt cam de mărimea unui pumn; aceste două organe vitale nu se opresc niciodată din activitate, iar dacă o fac, veți muri fără dializă renală sau fără un transplant de rinichi. Principala funcție a rinichilor este să filtreze sângele și să elimine ureea. Elimină surplusul de săruri și minerale, substanțele chimice toxice și alte reziduuri din sânge printr-o rețea complexă de filtrare, rezultând produsul final: urina. Iată de ce urina are atât de multe beneficii externe și de ce atât de multe culturi indigene tradiționale foloseau urina pentru afecțiunile dermatologice, pentru mușcături și pentru înțepături.

Problema care apare deseori în cazul rinichilor e că, la fel ca orice rețea de filtrare din natură: atunci când sunt poluați, se congestionează și încetează să mai funcționeze corect. Toți tubii minusculi care formează rinichii acumulează un depozit toxic, cauzând infecții urinare, dureri de spate, pietre la rinichi sau dezechilibre minerale în organism, care duc la apariția a nenumărate probleme de sănătate. Rinichii filtrează aproximativ 1.000 de litri de sânge pe zi, menținând nivelul critic de apă și echilibrul electrolitic care e esențial pentru un metabolism corect. Acesta este motivul pentru care o curățare a rinichilor poate ajuta deseori în problemele cu greutatea și retenția de lichide.

Când colonul nu elimină eficient reziduurile sau când aparatul digestiv e deteriorat, proteinele nedigerate și alte toxine acumulate din această cauză pătrund în circulația sangvină, supunând rinichii la un efort din ce în ce mai mare. Pentru rinichi e pur și simplu mai mult decât pot suporta și, în cele din urmă, decid să nu mai realizeze munca altor organe și să se oprească de tot. Așadar, procesul de curățare a rinichilor este important să înceapă cu o curățare a colonului și cu eliminarea paraziților înainte de a trece la curățarea efectivă a rinichilor și a ficatului.

5 plante cu efect de curățare a rinichilor:

Lipicioasa (Galium aparine) este vestită deoarece ajută sistemul limfatic, dar este chiar mai bună pentru aparatul urinar. Dacă se pun calculi renali într-un pahar cu ceai de lipicioasă timp de 24 de ore, se dizolvă.

Tribulus terrestris, cunoscută cu denumirea comună colții babei – o specie de buruiană ce crește în clime uscate – este fără îndoială cea mai bună plantă pentru tot felul de disfuncții urinare și curățare. Este, de asemenea, un tonic care poate fi folosit pentru tratarea insuficiențelor, des întâlnite în cazul rinichilor.

Mătasea de porumb prezintă efecte remarcabile asupra calculilor renali și a altor depuneri care se acumulează în tubii rinichilor.

Pătrunjelul și coriandrul sunt diuretice minunate întâlnite în gospodării, curăță rinichii și sunt surse fantastice de vanadiu, fier și vitamina C, ajutând totodată la anihilarea infecțiilor.

Uva ursi (strugurele ursului) poate ajuta de asemenea la dizolvarea pietrelor la rinichi și la înlăturarea depunerilor în exces.

Postul terapeutic cu sucuri reprezintă o altă metodă bună de a curăța rinichii. Printre sucurile care ajută la curățarea rinichilor se numără cele din morcov, măr, țelină, castravete, frunze de coriandru, pătrunjel, lămâie și struguri.

Din perspectiva qigong-ului medical, o slăbire a energiei rinichilor se poate realiza și din cauza acumulării în plan emoțional, de-a lungul vieții, a diverse stări de frică care acționează asemeni unor „toxine emoționale”. De aici și expresia din popor la români, „Te-am speriat de-ai făcut pe tine!”, care evidențiază clar corelația dintre stările de frică, spaime și buna funcționare a rinichilor. Ambele tipuri de toxine – fizice și emoționale – duc la declanșarea unui proces de îmbătrânire prematură a corpului, rapid evidențiat datorită schimbării texturii pielii, scăderii auzul și diminuarea funcției sexuale. Rinichii înmagazinează „energia ancestrală”, calitățile moștenite, energia pe care am primit-o de la părinți în momentul concepției. De asemenea, rinichii sunt în legătură cu oasele și măduva osoasă, răspund de starea danturii, a părului, a coloanei vertebrale, a craniului. Dacă la cineva energia rinichilor este slăbită, oasele pot fi moi și fragile, picioarele și genunchii slăbiți, coloana vertebrală rigidă, membrele reci și pot să apară episoade de insomnie.

Iarna este anotimpul rinichilor, în acest sezon ei fiind mai ușor de tratat. Ca atare, exercițiile terapeutice axate pe vindecarea traumelor emoționale ce au dus la apariția stărilor de frică și curele de detoxifiere sunt ideale în această perioadă a anului, rinichii putând fi mai ușor echilibrați și vindecați acum decât în restul anotimpurilor.

Psiholog Mihai Moisoiu

Tel. 0753937223

www.mihaimoisoiu.ro

E-mail: mmmoisoiu@gmail.com