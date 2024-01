Avere

Deputatul PSD de Suceava Eugen Bejinariu a reușit să acumuleze una dintre cele mai mari averi comparativ cu ceilalți parlamentari de Suceava. Eugen Bejinariu este unul dintre cei mai longevivi deputați suceveni, fiind în Parlamentul României începând din anul 2004. Bejinariu a fost și ministru coordonator al Secretariatului General al Guvernului în perioada 2003-2004 şi premier interimar în decembrie 2004.

Potrivit ultimei declarații de avere, deputatul PSD de Suceava are în proprietate șapte suprafețe de teren, primite moștenire sau cumpărate. Astfel, el are un teren de 53 mp în București, unul de 1.750 mp și altul de 487 în Ilfov, precum și câte o treime din patru suprafețe de teren din localitatea Zamostea, județul Suceava, primite moștenire, respectiv 14.000 mp de teren agricol, 4.200 mp teren forestier, 8.100 mp în intravilan și 5.100 mp, alte categorii de terenuri aflate în circuitul civil. La capitolul clădiri, Eugen Bejinariu are un apartament de 212 mp în București, achiziționat în 2014, și o treime dintr-o casă de 208 mp și alte imobile, de 181 mp. Deputatul PSD deține un singur autoturism, Toyota, fabricat în 2006 și care a fost achiziționat prin leasing. Din declarația de avere rezultă că Eugen Bejinariu a investit mult în colecții de artă și alte obiecte valoroase, achiziționate începând cu anul 1982. El deține colecții de artă, picturi, desene și gravuri în valoare de 116.000 de euro, obiecte decorative, vase, statuete și vaze de 42.000 de euro, ceasuri în valoare 20.000 de euro și obiecte de artă și de cult de 3.000 de euro. Cea mai mare parte a averii deputatului sucevean se află în conturi sau depozite bancare, acestea fiind de sute de mii de euro, dolari și lei. Astfel, el are aproape 522.000 de euro, aproape 460.000 de dolari și aproape 276.000 de lei în conturi și depozite deschise la mai multe bănci. La acestea se mai adaugă și hârtii de valoare la Banca Transilvania în valoare de încă 144.752 de euro. La capitolul venituri, Eugen Bejinariu a trecut în declarația de avere un venit anual din indemnizația de deputat în sumă totală de 141.636 de lei, dobânzi bancare de 19.611 lei și pensia anuală primită de la Ministerul Apărării Naționale, de 138.636 de lei.