Altfel de politică

Președintele AUR din Mitocu Dragomirnei, Gabriel Talpalariu, îi îndeamnă pe locuitorii comunei să se alăture acestui partid, pentru o dezvoltare reală a acestei localități. Gabriel Talpalariu a precizat că mai sunt aproximativ cinci luni până la alegerile europarlamentare din 9 iunie 2024 și aproximativ nouă luni până la alegerile locale din toamna anului viitor.

„E timpul să ne implicăm cât mai mulți în crearea viitorului comunei Mitocu Dragomirnei. Fă-ți curaj, chiar dacă nu ai experiență! Avem nevoie de timp să ne pregătim, să mergem la academii politice, cursuri de administrație publică, pentru a învăța cum se administrează o localitate. Iar noi ne dorim oameni competenți și pregătiți pentru a putea prospera”, a transmis Gabriel Talpalariu. El a precizat că cei care doresc să candideze în anul 2024 pentru Consiliul Local și Primăria Mitocu Dragomirnei sunt rugați să transmită un mesaj pe pagina de Facebook „AUR Mitocu Dragomirnei” sau să contacteze organizația locală prin telefon, SMS sau Whatsapp la numărul de telefon 0774.433.576. „Orice locuitor din Mitocu Dragomirnei, Mitocași, Lipoveni sau Dragomirna are șanse! AUR are nevoie de toți și AUR este pentru toți! Totul se va desfășura printr-un proces meritocratic”, a spus președintele AUR din Mitocu Dragomirnei. El a subliniat că AUR are nevoie de toți patrioții din comună, pentru care familia, credința, națiunea și libertatea reprezintă valorile lor principale. „Sunt licențiat în economie, cu un masterat în management. Am o expertiză de peste 18 ani în comunicare, fiind redactor la două ziare locale, și o carieră în vânzări, de la simplu agent la director de vânzări. Am inițiat mișcarea AUR la Mitocu Dragomirnei pentru a duce comuna acolo unde îi este locul, în rândul localităților moderne, cu o administrație care să fie un model de bună practică pentru Bucovina și România”, a încheiat Gabriel Talpalariu.