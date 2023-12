Comunitate unită

Comuna Cacica a îmbrăcat haine de sărbătoare în a doua zi de Crăciun. Căminul cultural din Pârteștii de Sus a fost neîncăpător la cele două evenimente organizate de Primăria Cacica. A fost cea de a XXII-a ediție a Festivalului ”Cetina de brad”, o manifestare devenită deja una de tradiție nu doar pentru comună, ci și pentru multiplii invitați care vin aici an de an.

În deschidere, a avut loc un eveniment de suflet care se desfășoară, de asemenea, de ani buni. Este vorba de premierea cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsnicie. În acest an, au urcat pe scenă și au fost premiate de primarul Petru Todosi 8 astfel de cupluri. Au primit șampanie, flori, un tablou cu fotografia lor, dar și un premiu în bani. ”Acești oameni merită tot respectul nostru pentru ceea ce au realizat și au lăsat comunității. Sunt un exemplu ce trebuie urmat și de cei mai tineri”, a precizat primarul comunei Cacica.

După acest moment emoționant, a demarat Festivalul ”Cetina de brad”. La evenimentul din acest an au participat nu mai puțin de 330 de elevi și 45 de adulți, un adevărat record. Au fost colinde, atât în română cât și în polonă, dar și urături și diferite alte obiceiuri de iarnă, cum ar fi jocul caprelor sau jocul urșilor. Ceea ce au prezentat trupele care au urcat pe scenă a fost extrem de apreciat de publicul numeros prezent în sală. Trupele care s-au remarcat au fost premiate de primarul din Cacica, care a ținut să remarce munca elevilor și a dascălilor pentru pregătirea acestui moment special. ”Faptul că aceste obiceiuri și tradiții ale sărbătorilor de iarnă sunt duse mai departe de acești copii frumoși este un semn că neamul românesc are un viitor solid. Aceste datini sunt parte din ADN-ul nostru și sunt cele cu care am crescut noi și bunicii noștri și am convingerea că tot cu ele vor crește și strănepoții noștri. Iar numărul mare de participanți îmi dă încredere că acest festival este unul reușit și va continua mulți ani de acum încolo”, a declarat Petru Todosi.