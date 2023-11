Susținere

Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat că alocarea banilor din fondul de rezervă dispusă de premierul României, Marcel Ciolacu, rezolvă până la finalul acestui an toate problemele ce țin de pensii, alocații, șomaj, educație, sănătate și ajutoare de încălzire. „Circumstanțele extraordinare ale acestui an și necesitate imperativă a menținerii sub control riguros a deficitului bugetar au impus Guvernului să recurgă la măsuri extraordinare, dar deplin legale, respectiv finanțarea instituțiilor statului prin instrumentul fondului de rezervă. Astăzi, alocarea unei sume de aproape 14 miliarde lei asigură până la finalul anului tot ce ține de pensii, alocații, șomaj, educație, sănătate, ajutoare de încălzire”, a spus Ioan Stan.

El a arătat că 3,7 miliarde de lei vor fi alocați pentru sistemul de sănătate publică, din care 3,5 miliarde pentru medicamente și materiale sanitare, iar 200 de milioane de lei vor fi alocați pentru spitale.

Liderul PSD Suceava a mai declarat că în plus s-au aprobat și plățile necesare pentru continuarea unor mari investiții la Spitalul Clinic de Urgență din Timișoara și Spitalul de Urgență pentru Copii ”Grigore Alexandrescu” din București.

„În ceea ce privește susținerea mediului privat s-a majorat cu patru miliarde de lei plafonul total al garanțiilor care pot fi acordate în cadrul schemei de ajutor de stat IMM Invest, până la 31 decembrie 2023. Noul plafon asigură acces la măsurile din schema de ajutor de stat pentru un număr suplimentar de 4.500 de firme”, a precizat Ioan Stan. El a mai spus că până la finalul anului vor fi acordate ajutoare de stat pentru circa 31.000 de companii, susținerea mediului privat fiind o prioritate pentru actualul Guvern. În final, Ioan Stan a spus că alocarea banilor din fondul de rezervă le va asigura românilor un sfârșit de an liniștit.