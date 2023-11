Consecințe

Doi bărbați care au comis infracțiuni la regimul rutier au primit condamnări cu executare, iar numărul cazurilor de acest fel este în creștere, ceea ce denotă că judecătorii nu mai sunt deloc blânzi la astfel de fapte, care în trecut se lăsau de cele mai multe ori cu pedepse cu suspendare.

Un exemplu în acest sens este un bărbat de 33 de ani, din Marginea, care a primit o pedeapsă de 1 an și 4 luni închisoare, pentru comiterea infracţiunilor de ,,conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului” și „conducerea unui vehicul fără a deține permis de conducere”. Faptele pentru care a primit această condamnare au avut loc în luna februarie a anului 2020. Aflat sub influența băuturilor alcoolice și fără permis de conducere, bărbatul a plecat la plimbare la volanul unui autoturism marca Ford Galaxy, prin Marginea și Rădăuți. A fost oprit în trafic, iar analizele probelor de sânge au arătat că avea o alcoolemie uriașă, de 3,14 la mie alcool pur în sânge.

Bărbatul a fost săltat joi de la domiciliu și dus la Penitenciarul Botoșani. Tot acolo a ajuns și un bărbat din comuna Verești. Pe numele acestuia exista o condamnare definitivă de 1 an și 3 trei luni de închisoare pentru comiterea infracțiunii de ”conducerea unui vehicul fără permis de conducere”.