Afișul concursului Capture The Flag desfășurat la USV

Tradiție

Timp de două zile, în perioada 16-17 noiembrie, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava organizează, împreună cu partenerii săi, cea de-a VIII-a ediţie a concursului studenţesc în domeniul securităţii informatice CTF(Capture The Flag) -USV 2023. Competiţia este organizată într-un format tip CTF (Capture The Flag) şi are ca scop dezvoltarea de soluţii de penetrare a unor bariere de securitate într-un mediu de comunicaţie delimitat, pentru descoperirea unor breşe electronice şi identificarea unor soluţiilor şi metode optime de protejare a informaţiei împotriva accesului neautorizat. Prin intermediul competiției se urmărește astfel testarea creativităţii şi capacităţii echipelor de studenţi de a utiliza cunoştinţe tehnice specifice, pentru a gestiona probleme concrete de securitate informaţională.

În același timp obiectivul principal al evenimentului constă în stimularea interesului studenţilor pentru problematica securităţii cibernetice şi evaluarea potenţialului acestora, ca viitori specialişti, de a face faţă provocărilor de securitate informaţională.

La concurs pot participa echipe alcătuite din cel mult 4 studenţi, coordonaţi de un cadru didactic. Competiția se desfăşoară în cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, online, timp de 24 de ore, în intervalul 16-17 noiembrie. Înregistrarea online a participanților a avut loc în perioada 06-11 noiembrie, fiind înscrise 39 de echipe din 16 instituții de învățământ superior. Numărul participanților constituie un record de la demararea competiției în anul 2016, la această ediție având echipe din Romania, Republica Moldova, Ucraina și Cuba.

Rezultatele vor fi evaluate de un juriu independent, care va furniza o clasificare bazată pe rezultatele obţinute, iar cele mai bune echipe vor fi premiate. Competiția beneficiază de sprijin material și logistic din partea Safetech Innovations SA din București și Assist Software SRL din Suceava.

Detalii suplimentare referitoare la competiție sunt disponibile pe pagina https://ctf.usv.ro ,contact: ctf@usv.ro .