Din interior

În urmă cu câteva săptămâni, mai exact în seara zilei de 27 octombrie, locuința de serviciu a unui silvicultor de la Ocolul Dorna Candrenilor ar fi fost spartă, iar din interior s-au furat mai multe bunuri, inclusiv un ciocan de marcat. Cel vizat este inginerul silvic Pavel Victor Ciprian, pe numele căruia există și un dosar penal, despre care acesta susține că este fabricat. Pe pereții casei de serviciu au fost scrise și o serie de mesaje de amenințare, precum ”Te omor activist Vaslui” sau ”Marș în p...a mătii în Vaslui. De te prind te omor”. Am încercat să aflăm mai multe detalii despre acest caz, care a fost reclamat la poliție, motiv pentru care i-am transmis mai multe întrebări lui Pavel Victor Ciprian, iar acesta ne-a răspuns la ele. Iată opinia silvicultorului de la Ocolul Dorna Candrenilor:

Întrebări:

1. Vă rog să-mi precizați de la ce a plecat aversiunea colegilor și a șefului de Ocol Dorna Candrenilor față de dumneavoastră și de când datează acest conflict.

2. Ați fost amenințat și direct cu moartea sau cu alte acte de agresiune? Dacă da, de cine și în ce modalitate (direct, la telefon, prin mesaje etc.)?

3. În ce stadiu se află plângerile pe care le-ați depus la diferite instituții de parchet?

4. Conducerea Direcției Silvice Suceava v-a șicanat, v-a amenințat cu desfacerea contractului de muncă?

5. Ați fost sancționat în vreun fel de șefi? Dacă da, pentru ce motive și ce anume ați făcut ulterior?

6. Considerați că există o mafie a lemnului și că există interese pentru a acoperi anumite nereguli?

Răspunsuri:

”1. Conflictul propriu-zis a început în anul 2018, perioadă în care am început activitatea în cadrul Ocolului Silvic Dorna Candrenilor din cadrul Direcției Silvice Suceava, dar a degenerat în cursul anului 2022, moment în care șeful de ocol a găsit o persoană cu care să mă înlocuiască. În general, motivele de nemulțumire erau probabil diverse rapoarte întocmite de mine prin care sesizam aspecte neconforme de la birou sau din teren (parte din ele refuzând să le înregistreze ca documente de intrare, dar pentru care există probe conform cărora acesta a luat la cunoștință), precum și faptul că am refuzat de nenumărate ori întocmirea diferitelor documente de serviciu într-o manieră contrară normelor și instrucțiunilor legale în vigoare (ex. amplasarea masei lemnoase pentru fondul forestier proprietate publică a Statului român). În ceea ce privește cazul colegilor de lucru, aceștia sunt, după cum ei declară existând și probe în acest sens, în același mod afectați de comportamentul impulsiv și neprofesionist al șefului de ocol, dar care nu au altă soluție decât să facă front comun cu acesta de teama efectelor mecanismului de represiune.

De precizat este faptul că acesta nu este primul conflict creat de către șeful de ocol, existând antecedente precum cazul inginerului responsabil pază și protecție din cadrul ocolului (2018 – s-a încercat schimbarea din funcție, dând la pace în cele din urmă, acesta fiind de altfel cumătru cu directorul tehnic al Direcției Silvice Suceava), cazul responsabilului de fond forestier de stat din perioada 2017 – 2018 (2018 – s-a încercat schimbarea din funcție concretizată în final prin preluarea compartimentului de către mine; au existat de asemenea plângeri penale împotriva acestuia, fiind acuzat de folosire ilegală de ciocan după ce reprezentanții Direcției Silvice Suceava, fără informare oficială în prealabil din ce știu, au descoperit arbori marcați într-o partidă cu ciocanul acestuia, mod de lucru utilizat și în alte cazuri), cazul secretarei, acesteia fiindu-i desfăcut contractul individual de muncă în baza unei cereri de concediu depuse, dar neluate în considerare, precum și alte cazuri în care persoanele respective și-au depus demisia (agent pază, șofer mașină cu braț 1, șofer mașină cu braț 2, femeie de serviciu), ori au solicitat pensionarea anticipată (casieră);

2. Amenințările cu moartea au fost și adresate în mod direct, dar și prin bilețele, mesaje aplicate cu vopsea pe pereți, ori prin interpuși. Există înregistrări audio în care se specifică faptul că o persoană a fost pusă să îmi bage un cuțit în stomac, însă erau prea multe camere. De asemenea, pot aminti un eveniment petrecut în luna mai a acestui an, atunci când persoane necunoscute m-au agresat fizic în zona Runc – Vatra Dornei, lovindu-mă peste braț cu un obiect din material lemnos, transmițându-mi și mesajul „marș în p****a mă-tii la Vaslui, de unde ai venit”.

3. Plângerile depuse la diferite instituții ale statului, printre care și sesizarea cu privire la subdimensionarea caracteristicilor biometrice ale arborilor cu aproximativ 2000 m3, nu au avut cursul pe care l-am așteptat. Deși am solicitat explicit faptul ca aceste cazuri să fie investigate de către structuri aflate în afara județului Suceava, majoritatea au fost trimise spre analiză, cercetare și soluționare instituțiilor din județ. De asemenea, prin comparație, se poate observa caracterul tendențios al cercetărilor din sesizările înaintate împotriva mea în raport cu cele în care sunt prezentate posibile fapte ilegale înfăptuite de către șeful de ocol. Aceste aspecte pot fi remarcate printr-o analiză obiectivă a demersurilor cercetărilor efectuate de Biroul Silvic din cadrul IPJ, precum și a activității Consiliului de Disciplină din cadrul Direcției Silvice Suceava, grăbind astfel ancheta în cazul meu și întârziind nejustificat parcurgerea etapelor în cercetările care îl privesc pe șeful de ocol.

De asemenea, printr-o analiză comparativă se poate vedea modul preferențial de abordare al Direcției Silvice Suceava. Spre exemplu, în data de 06.12.2022 am transmis Direcției Silvice Suceava o solicitare de aprobare a reconstituirii punerii în valoare în două APV – uri, lucrare care ar fi clarificat situația în cazul acuzelor ce mi se aduc. Solicitarea a fost înregistrată cu nr. 32009/07.12.2022, însă până în prezent nu a existat niciun răspuns. În schimb, șeful subunității întocmește și transmite joi, 05.01.2023, o sesizare Direcției Silvice Suceava prin care insinuează necesitatea reconstituirii punerii în valoare într-un alt APV. Direcția Silvică Suceava emite în data de marți, 11.01.2023, Decizia nr. 22, prin care se impune reconstituirea APV - ului menționat în sesizarea șefului de ocol.

4. În ceea ce privește Direcția Silvică Suceava, pot spune că reprezentanții acestei instituții par să aibă o relație mai apropiată de șeful de ocol și o colaborare mai strânsă cu acesta în contrast cu poziția ideală nepărtinitoare. Spre exemplu, șeful de ocol impune prin ordin de serviciu predarea activității către persoana adusă pentru a mă înlocui. Aceste aspecte au fost transmise și Direcției Silvice Suceava, după cum urmează:

- Consider că toate acțiunile întreprinse împotriva mea reprezintă forme de represalii urmare a sesizărilor transmise personal despre posibile activități ilegale în care ar fi implicat șeful subunității, informații confirmate de către delegații instituțiilor abilitate, iar măsurile stabilite oficial sau neoficial de către acesta constituie abuzuri care contravin prevederilor art. 22 din Legea nr. 361/2022;

- Consider inoportună emiterea unui ordin identic cu Ordinul nr. 17/27.02.2023, atât timp cât face obiectul dosarului penal 957/86/2023, acesta nefiind soluționat până în prezent;

- De asemenea, schimbarea din funcția de responsabil fond forestier de stat reprezintă o mișcare strategică evidentă a șefului de ocol, a sfătuitorilor și colaboratorilor acestuia, de obstrucționare a accesului la informații sensibile (inventare de marcare, APV – uri, contracte, autorizații), deoarece aceștia vor să evite eventuale verificări care să conducă la redactarea de rapoarte, sesizări etc. Menționez faptul că tocmai accesul la astfel de informații mi-a permis în trecut sesizarea organelor de control ale statului ce a permis în definitiv evitarea realizării unui prejudiciu estimat la acea dată de aproximativ 200.000 €;

- Solicit analizarea obiectivă a raportului șefului de ocol prin care se solicită Direcției Silvice Suceava desfacerea contractului individual de muncă invocând motivul nesemnării ordinului de serviciu nr. 41/15.09.2023, acest pretext reprezentând o acțiune disperată de înlocuire a mea cu un poslușnic docil;

- Specific faptul că ordinul 41/15.09.2023 va fi atacat în instanță urmând calea ordinului 17/27.02.2023, iar nesemnarea acestuia nu reprezintă refuzul îndeplinirii unui ordin direct al conducătorului subunității, ci faptul că nu consider justă măsura întreprinsă. Mai mult, voi proceda la acțiunea de predare – primire a activității până la data de 19.09.2022 conform ordinului de serviciu, urmând să fie depuse la secretariatul subunității procesele verbale corespunzătoare;

- Solicit luarea măsurilor necesare pentru stoparea acestor serii de abuzuri până când acest angajat al Direcției Silvice Suceava și coleg al nostru nu va recurge la metode neoficiale mai drastice decât până acum de care vom fi responsabili cu toții.

Poziția Direcției Silvice Suceava și a Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva prin reprezentanții legali a fost aceea că ar trebui să predau activitatea conform îndrumărilor șefului de ocol, aspecte care pot fi susținute prin probe. De asemenea, unul dintre directorii D. S. Suceava a afirmat că ar trebui să fiu bucuros că nu mă dă afară și că îmi sugerează să predau activitatea de fond forestier. În prezent mă aflu în concediu de odihnă, dar șeful de ocol a procedat la predarea compartimentului către persoana menționată (băiatul unui maistru de exploatare la o firmă care exploatează majoritatea masei lemnoase la nivel de ocol), deși eu nu am predat nimănui compartimentul la plecarea în concediu.

5. Sancțiunile acoperă multe dintre prevederile art. 22 din Legea 361/2022, variind de la evaluări negative ale performanței profesionale individuale, la modificarea contractului de muncă sau a raportului de serviciu, limitarea nejustificată a atribuțiilor de serviciu, până la realizarea de semnături în fals în numele meu. Mai mult, au fost instituite reguli care mă vizau doar pe mine și îmi impuneau interdicții precum accesul în arhivă și accesul în sediu ocol în anumite intervale orare. De asemenea, insultele frecvente reprezintă fapte care nu corespund unui caracter civilizat. Toate cele menționate pot fi susținute în prezent cu probe.

6. Existența mafiei nu e o noutate pentru nimeni, dar nu insinuez faptul că Direcția Silvică Suceava ori Regia Națională a Pădurilor reprezintă mafia pădurilor, iar opiniile mele nu reprezintă poziția oficială a RNP. Totuși, există numeroase aspecte sesizate Ocolului Silvic Dorna Candrenilor ale căror soluționări nu corespund cu procedurile legale. Mai mult, dacă analizăm sesizarea transmisă diferitelor instituții ale statului cu privire la punerea în valoare a masei lemnoase cu o diferență de aproximativ 2000 m3, poziția Direcției Silvice Suceava care susține că există suspiciunea conform căreia eu aș fi înlocuit inventarele în platforma SUMAL 2.0, deși acest lucru este fizic imposibil, precum și lipsa de răspuns a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor cu privire la solicitarea din 21.04.2023 cu revenire în datele de 16.06.2023 și 29.09.2023 prin care solicitam date care ar fi putut clarifica întreg cazul (chestiuni care necesită aproximativ 5 minute de căutare în server SUMAL 2.0), și luând în considerare definiția oficială a cuvântului menționat anterior, putem considera orice.

În plus, după ce locuința de serviciu a fost spartă și mi s-au sustras lucruri personale și obiecte de inventar, șeful de ocol împreună cu angajații ocolului la sfatul Direcției Silvice Suceava au considerat că eu sunt persoana care a înfăptuit aceste ilegalități, dând naștere la zvonuri, probabil pentru a se disculpa. Mai mult, după ce am declarat cele întâmplate, am fost chemat la o nouă declarație la Secția de Poliție Vatra Dornei unde mi s-a spus același lucru pe care l-au spus angajații ocolului, și anume că propun testul poligraf și nu oriunde, ci la IPJ Suceava, instituția care m-a reținut 24h având drept justificare împiedicarea înfăptuirii unei noi infracțiuni în termen de 24h, motiv pe care îl consider aberant. În prezent Ocolul Silvic Dorna Candrenilor împreună cu Direcția Silvică Suceava vor să deschidă un nou dosar împotriva mea pe această temă, ceea ce îmi poate sugera faptul că sustragerea dispozitivului special de marcat cu amprentă circulară s-a realizat în scopul discreditării și a învinuirii mele nejustificate pentru fapte precum folosirea ilegală a dispozitivelor speciale de marcat, neglijență în serviciu ori complicitate la tăiere și furt de arbori.

Menționez că până în prezent nu am primit sprijin real de la Regia Națională a Pădurilor, Direcția Silvică Suceava, Sindicat, Biroul Silvic al IPJ, colegii de lucru, dimpotrivă. Consideră Direcția Silvică Suceava că menținerea raporturilor de serviciu între mine și șeful de ocol nu facilitează înfăptuirea de purtări abuzive, fapte nedrepte și înscenări menite să mă discrediteze?

În continuare îmi arăt disponibilitatea pentru a pune la dispoziție orice probe, informații ori idei care ar putea oferi publicului o imagine reală a ceea ce se întâmplă în cadrul Ocolului Silvic Dorna Candrenilor și nu numai”.