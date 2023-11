Trecere în revistă

Începând din 15 noiembrie, în municipiul Suceava a fost activat comandamentul de iarnă pentru intervenție la deszăpezire și îngheț, atât la sediul Primăriei, cât și la cel al Diasil.

Tocmai de aceea, în cursul zilei de joi, la sediul societății de salubrizare a avut loc verificarea pregătirilor pentru sezonul rece, de către reprezentanții municipalității sucevene.

”Conform tradiției, facem trecerea în revistă a utilajelor de intervenție la deszăpezire și îngheț ale societății Diasil, care are contract cu Primăria Suceava pentru salubritatea stradală.

După cum se poate vedea, firma este pregătită, sunt 29 de utilaje mari, din care 20 pentru străzile principale și 9 pentru străzile mici, mai înguste. De asemenea, sunt 15 utilaje secundare – încărcătoare, sărărițe etc., plus utilajele mici, cu care se poate interveni pe trotuare în mod special. Am văzut că sunt bine aprovizionați și cu stocul de materiale antiderapante – 150 de tone de nisip și 600 de tone de sare. Avem suficient pentru câteva luni de iarnă”, a declarat primarul Sucevei, Ion Lungu.

Edilul municipiului reședință de județ consideră că legislația referitoare la sezonul de iarnă ar trebui să fie modificată de către Guvern, să fie prins intervalul 15 noiembrie - 15 aprilie, conform evoluției vremii în ultimii ani.

”La nivelul municipiului vom lua măsuri să nu se mai întâmple ca în primăvară, în aprilie, când eram în afara sezonului de deszăpezire și a nins abundent, iar numărul utilajelor de intervenție a fost limitat, pentru că aceste mașini sunt multifuncționale și erau deja folosite la alte lucrări”, a adăugat Ion Lungu.

Viceprimarul Lucian Harșovschi, care coordonează acțiunile de intervenție la deszăpezire și îngheț, a remarcat faptul că în afara episodului din primăvară, când au fost condiții meteo extreme, în afara sezonului rece, s-a acționat eficient și nu s-a blocat circulația chiar și când ningea abundent.

”Revin cu rugămintea ca autoturismele să fie echipate de iarnă, să nu fie probleme, iar atunci când ninge abundent, oricât de mult am deszăpezi noi, trebuie să înțelegem că vor fi ambuteiaje”, a adăugat Harșovschi.

Managerul firmei Diasil, Anton Curelaru, a semnalat o problemă cu care se confruntă tot mai des echipele de deszăpezire – străzi pe care nu pot interveni din cauza mașinilor parcate peste tot:

”Avem nevoie și de implicarea cetățenilor pentru ca lucrurile să meargă bine, mai ales că mașinile s-au înmulțit foarte tare, parcările se fac și aiurea, iar utilajele de deszăpezire nu pot pătrunde”.

Pe lângă dotarea tehnică și cea materială, un rol important în intervențiile la deszăpezire și îngheț îl are componenta umană – o armată de oameni care să poată interveni zi și noapte, pe mai mult de 300 de străzi.

Dispecerat de iarnă non-stop

Dispeceratul non-stop de iarnă, pentru gestionarea situaţiilor care necesită intervenţia utilajelor şi echipelor de deszăpezire, poate fi apelat la numărul de telefon 0731/99685, direct la firma de salubrizare Diasil sau la numărul de telefon 0230-212696 int. 154 și 254, în cadrul Primăriei Suceava.