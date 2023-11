Am stat degeaba cu ochii pe Israel – Elveția, jucat pe stadionul acela de nici 4000 de locuri dintr-o localitate oarecare din Ungaria. Asta pentru că, indiferent de ce rezultat s-ar fi înregistrat, aveam dreptul la două focuri în ultimele două meciuri. Astfel, dacă bătea Israelul, s-ar fi apropiat la un punct de noi. Primul foc ar fi însemnat să-i batem și rezolvam problema. Dacă ratam, la următorul foc o aveam pe Elveția în cătare, trebuia s-o batem ca să trecem înaintea ei. Lucrurile nu stăteau prea diferit dacă Elveția ar fi bătut Israelul. La primul foc, ne trebuia măcar egal cu Israel, iar dacă ratam, mai aveam dreptul la un foc de trei puncte cu Elveția, doar că aceasta era deja calificată. În fine, rezultatul de egalitate care s-a consemnat între rivalele noastre ne păstrează în aceeași situație. Primul foc cu Israel, la țintă dublă: batem sau facem egal. Dacă le ratăm pe amândouă, o țintim din spate pe Elveția, iar dacă o nimerim, o doborâm, deși am fi egali la puncte. Avantajul rezultatelor directe, să ne amintim cu evlavie de acel 2-2 obținut pe final, când i-a căzut mingea în cap lui Pușcaș... Una peste alta, ar fi bine să nimerim din primul foc, că altfel ne va tremura mâna, piciorul, vocea. Deci victorie sau egal cu Israel, pe teren neutru. Cât de greu poate fi?!

* * *

Tot sub spectrul calculelor stă și Turneul Campionilor la tenis. Din senin, Djokovic a pierdut un break și deci un set cu Hurkacz, deși acesta nu conta decât la serviciu, de câte ori se punea mingea în joc dădea exasperant afară pe lung, adică dincolo de linia de fund. Ei bine, acest set pierdut însemna că Djokovic depinde de rezultatul meciului de aseară dintre Sinner și Rune, orice victoria a ultimului trimițându-l pe sârb acasă! Primul criteriu de departajare este setaverajul dar nu diferența, ci procentajul! Astfel, acest setaveraj de 5-4 al lui Djokovic nu înseamnă +1, ci că a câștigat 5 din 9 seturi, adică 55,5%. Dacă Rune va fi bătut aseară cu 2-0, atunci Sinner ar fi avut un setaveraj de 4-3, ceea ce înseamnă 4 din 7, adică 57%. Nu știu ce va fi fost, dar vorba unui amic, Rune are tot dreptul să lupte pentru calificare, iar Sinner să nu-și rupă oasele!

Cât despre grupa de azi, calculele sunt și mai complicate, iar organizatorii au ucis suspansul, programând în deschidere meciul Medvedev-Alcaraz. Dacă spaniolul câștigă, meciul de seară dintre Zverev și Rubliov e degeaba.