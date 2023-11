Dosar important

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Vatra Dornei fac cercetări pentru 4 infracțiuni, toate fapte legate de personal silvic, în cazul de furt de masă lemnoasă la nivel înalt oprit la timp în zona de munte a județului, pe raza Ocolului Silvic Dorna Candrenilor.

La solicitarea Monitorului de Suceava, procurorii de la Vatra Dornei ne-au transmis o serie de date în ceea ce ar putea fi catalogat drept un mare furt de masă lemnoasă care din fericire nu s-a consumat.

Nu putem spune însă că ancheta începută din luna ianuarie a acestui an este prea avansată având în vedere că cercetările privind cele patru infracțiuni se fac și acum in rem, adică față de fapte la general, fără a fi îndreptate spre acuzați cu nume și prenume.

35% din masa lemnoasă urma să fie furată prin inventarierea subdimensionată

După cum am mai arătat în Monitorul de Suceava, polițiștii Secției Rurale 15 Vatra Dornei au oprit la începutul acestui an tăierile pregătite în cinci partizi ale Ocolului Silvic Dorna Candrenilor. Au existat date și informații că arborii marcați au fost subdimensionați masiv în documente, cu intenția de a se obține un volum de masă lemnoasă mult sub cel existent în realitate.

În total a fost vorba de peste 3.000 de arbori de esență rășinoase și foioase marcați pentru a fi tăiați.

Cu alte cuvinte, intenția era ca în acte să se taie mult mai puțină masă lemnoasă decât în realitate, iar diferența era lemn pentru piața negară.

În răspunsul procurorilor de la Vatra Dornei se arată că ”un lucrător silvic, cu intenție, a subdimensionat caracteristicile biometrice ale arborilor aferenţi unui număr de cinci partizi silvice, rezultând o diferență în plus față de volumul APV-urilor respective, de aproximativ 35%, iar cu ocazia verificării în teren a corectitudinii operațiunilor de punere în valoare, carnetele de inventariere și fișele de înălțimi au fost schimbate cu altele corespunzătoare, împrejurare în care persoanele delegate cu verificarea au fost induse în eroare”.

Așadar, din pix, 35% din masa lemnoasă care urma să fie tăiată era în afara circuitului legal.

Plângeri penale între lucrătorii silvici. Nimeni nu contestă tentativa de furt la nivel înalt

În luna februarie a acestui an, Garda Forestieră Suceava a fost solicitată pentru un control minuțios în fondul forestier al Ocolului Silvic Dorna Candrenilor, pentru ca suspiciunile destul de evidente să poată fi și probate.

În teren, în cinci partizi, au fost identificați peste 3.000 arbori marcați, care urmau să fie tăiați în cel mai scurt timp. Tăierea în sine per ansamblu nu era ilegală, problema era legată de subdimensionare, o metodă de furt despre care sunt date că era folosită de multă vreme în multe fonduri forestiere din România.

Operațiunile de tăiere au fost sistate, iar polițiștii și procurorii au reținut peste 6.000 mc lemn, cu o valoare de peste 1 milion de lei. Este o reținere scriptică, lemnul, copacii, fiind din fericire în picioare.

Garda Forestieră a confirmat destul de clar ilegalitățile în urma controlului din teren, identificând și eforturile făcute pentru a ascunde furtul pregătit.

Și Direcția Silvică a confirmat ilegalități și folosirea ilegală a dispozitivului de marcat și a dat și un comunicat de presă în care a vorbit de un singur vinovat – inginerul Pavel Victor Ciprian.

Există însă rezerve serioase în a se trage concluzia că acest inginer a orchestrat manevra prin care se încerca tăierea ilegală a unor mari suprafețe de pădure. Cel puțin nu tăierea ilegală masivă care era gata de a fi pusă în aplicare.

La Ocolul Silvic Dorna Candrenilor există un conflict intern, în urma căruia s-au înaintat numeroase plângeri penale, între inginerul Pavel Victor Ciprian și șeful de ocol, Nicolae Hurghiș.

Primul s-a declarat incoruptibil și spune că a fost scos țap ispășitor pentru că a refuzat să fie complice la aceste furturi mari de masă lemnoasă puse la cale de șeful de ocol și cei din jurul său. De cealaltă parte, șeful de ocol a reclamat organelor penale folosirea ilegală a dispozitivului special de marcat, cu amprentă circulară, de către responsabilul de fond forestier de la Ocolul Silvic Dorna Candrenilor, inginer Pavel Victor Ciprian. Acesta din urmă a și fost reținut pentru 24 de ore în acest dosar.

Ambii au înaintat denunțuri și plângeri penale, inițial fiind deschise două dosare penale.

Cercetările au fost reunite într-un singur dosar privind patru infracțiuni

”Având în vedere complexitatea cauzei și faptul că în ambele dosare s-au efectuat cercetări privind aspecte similare, prin ordonanța din 11 aprilie 2023, s-a dispus reunirea celor două dosare”, a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Vatra Dornei.

Procurorii au mai precizat că prezent dosarul se află în lucru la IPJ Suceava – Serviciul de Ordine Publică – Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol și se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ”abuz în serviciu”, ”fals intelectual”, ”uz de fals” și ”fals material în înscrisuri oficiale”.