Sprijin

Angajații din învățământul preuniversitar vor primi, la finele acestei luni, prime de carieră în valoare de 500 sau 1.500 de lei, în funcție de încadrarea în sistem.

Astfel, personalul didactic și personalul didactic auxiliar (din secretariate, contabilitate, bibliotecă, laboratoare) va beneficia de o sumă de 1.500 de lei, în timp ce personalul nedidactic (portari, fochiști, îngrijitori, personal de la curățenie) va primi suma de 500 de lei.

De aceste sume ar urma să beneficieze 300.000 de angajați din sistem.

La nivelul județului, vor intra în posesia acestor bani circa 7.800 de profesori, 1.000 de angajați încadrați ca personal didactic auxiliar și 1.900 personal nedidactic, din 746 de unități școlare.

În acest an școlar, prima de carieră didactică se acordă într-o singură tranșă, respectiv în luna octombrie 2023.

Banii vor trebui investiți în materiale didactice sau cursuri de pregătire

Prof. Traian Pădureț, liderul Uniunii Județene a Sindicatelor „Pro Educația” Suceava, a arătat că acordarea acestor prime a fost stipulată în contractul colectiv de muncă semnat în acest an, banii fiind din fonduri europene.

Banii vor fi oferiți într-o singura tranșă anuală, timp de 4 ani, până în anul școlar 2026-2027.

Potrivit lui Traian Pădureț, 30% din sumă poate fi cheltuită pentru orice fel de nevoi, fără justificare pe bază de factură.

Restul de 70% poate fi folosit pentru materiale didactice, pentru plata unor cursuri de formare profesională, cumpărarea de echipamente IT care pot fi folosite în scop didactic (telefoane mobile, tablete, laptopuri, computere, imprimante, proiectoare, monitoare, televizoare inteligente etc.), achiziționarea de softuri educaționale, abonamente pe platformele educaționale, materiale didactice, cărți în format tradițional și în format electronic, cărți de lucru, jocuri educaționale etc.

De asemenea, 70% din prima profesională pentru sprijinul personalului nedidactic va fi folosită pentru susținerea participării la cursuri de pregătire profesională.

Ministerul Educației a justificat nevoia acordării acestor prime pentru a susține cadrele didactice pentru adaptarea continuă a competențelor educaționale în vederea creșterii performanței elevilor care participă la activitatea educațională.