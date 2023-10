Până pe 31 octombrie

Iulius Mall Suceava dă start campaniei ,,Back to college”. Până pe31 octombrie 2023, Iulius Mall adaugă distracției din timpul vacanței o sesiune de „orientare în shopping” și voie bună. ,,Back to college” vine cu „welcome pack-uri”, în care se vor găsi băuturi răcoritoare și carnetul tău de reduceri de la magazinele din Iulius Mall.

În căutarea studenților entuziaști, campania ,,Back to college” a pregătit un carnețel special, cu reduceri consistente, care va deveni un accesoriu mai mult decât necesar în diminețile spontane de weekend sau în serile lungi petrecute cu cei mai buni colegi. Lista generoasă de reduceri acoperă o varietate de produse. „Adaugă elemente cool ținutelor tale pentru un look în tendințe și află noutățile în materie de beauty și îngrijire de la Terranova, Various Brands, the Makeup SHOP, Nala, O’juvi, Empire Salon, Atlantis Gold, my Geisha! Nu uita că la Expertoptic beneficiezi de un control gratuit pentru ochelarii cu filtru de protecție pentru calculator, dar și că poți socializa la prânz sau cină cu prietenii și colegii în foodcourt, profitând de ofertele de la Cartofisserie, :yumm, Mado, Manay, Sale e Pepe, Dionisus, Goody’s Burger House sau Noodle Pack. Cu aplicaţia Fidelity, toate cumpărăturile îți aduc 5% din valoarea acestora înapoi pe card, sub formă de puncte”, au transmis reprezentanții Iulius Mall.

Campania ,,Back to college” continuă să vină cu și mai multe surprize. Veți fi înscriși automat la tombolă și veți putea câștiga, prin tragere la sorți, unul dintre cele 10 premii puse la dispoziție de Iulius Mall, ce constau într-o pereche de căști Philips.

Ce poate fi mai revitalizant în weekend decât o sesiune fitness care să vă îmbogățească condiția fizică și starea de spirit? „Vino sâmbătă, începând cu ora 10:30, pe terenul de fotbal de la Iulius Mall, și participă la antrenamente. Nu uita că ne vom bucura din nou de momentele pline de imaginație și creativitate alături de micuții artiști în devenire, odată cu desfășurarea atelierelor pentru copii, care vor avea loc în zona culoarului Kids, în fiecare sâmbătă, de la orele 14:00 și 15:00. Pășește într-o nouă aventură a vieții de student și nu uita să iei cu tine carnetul sau adeverința de student la Centrul Info din Iulius Mall pentru a-ți lua welcome pack-ul”, au completat responsabilii campaniei ,,Back to college”.