Manifestare

”Cartea de identitate”, o acțiune menită să aducă în biblioteci cărțile, iar de aici în mâinile copiilor, a revenit la Dumbrăveni după o pauză de patru ani. Este o acțiune a Guvernului României și a Muzeului Național al Literaturii Române, iar Primăria Dumbrăveni este unul dintre beneficiarii acestui proiect. Manifestarea care a avut loc vineri a fost găzduită de Centrul Cultural Academician ”Eugen Simion”, iar în sală au fost prezenți foarte mulți elevi din Dumbrăveni, care la final au primit și câte o carte. A fost, cum bine a remarcat unul dintre organizatori, o zi de ”școala altfel”.

Misiunea de a fi maestru de ceremonii i-a revenit directorului Muzeului Național al Literaturii Române, Ioan Cristescu, aflat la Dumbrăveni pentru a treia oară în acest an. ”Acest proiect a apărut din mai multe motive. În România avem o mare problemă cu achiziția și distribuția de carte, iar multe biblioteci au cărți de acum 60-70 de ani. În peregrinările prin țară am găsit cărți ale lui Lenin sau Ceaușescu. De obicei, editurile dau cărți vechi și nu cele editate acum unul sau doi ani, ceea ce reprezintă o mare problemă pentru cititori, în special pentru cei tineri. De aceea, noi am adus acum cărți care au văzut recent lumina tiparului și ne dorim ca voi, tinerii, să le citiți”, le-a transmis Ioan Cristescu elevilor aflați în sală.

La microfon a ajuns și academicianul Mircia Dumitrescu, prezentat drept ”cel mai mare artist plastic în viață”. Acesta a spus că îi este greu să intre în sala care îi poartă numele fostului coleg din Academia Română, Eugen Simion, alături de care a fost la Dumbrăveni la ultima vizită în nordul Moldovei. ”Trebuie să avem grijă ca această țară să crească prin intermediul dumneavoastră, al celor tineri, și în care am încredere că ne veți putea înlocui”, a fost mesajul plin de optimism al academicianului Mircia Dumitrescu.

Scriitorul Dinu Flămând a recitat câteva poezii proprii și a explicat auditoriului că în el coexistă doi oameni: cel care scrie poezie și cel care comentează poezie. ”Poezia vorbește prin aluzie, printr-un limbaj discret. Poezia lucrează cu sfieli, nu cu decrete. Prin poezie aveți șansa să vă găsiți un partener de discuție”, a fost mesajul transmis de Dinu Flămând.

Părintele profesor Nicolae Brânză i-a întrebat pe elevi ce semnificație are proverbul ”Ai carte, ai parte”, iar mai apoi le-a spus acestora că fostul președinte american Abraham Lincoln a citit o singură carte, Biblia, iar ulterior a abolit sclavia. ”Vreau să îl apreciați pe primarul Ioan Pavăl pentru că este un model în ceea ce privește administrația locală și, suplimentar, face un efort foarte mare pentru a aduce cartea cât mai aproape de voi, de copii și elevi”, a arătat Nicolae Brânză.

Vasile Săvoiu, reprezentantul BNR la manifestarea de vineri, le-a dat elevilor un alt exemplu, strâns legat de locul unde își desfășoară activitatea profesională. El a făcut o paralelă între moneda digitală și cea reală, iar cum cei mai mulți dintre elevi au spus că preferă banul, acesta a dus comparația între ecranul pixelat al unui telefon sau calculator cu o carte fizică, iar concluzia a fost: ”prietenul cel mai bun e cel concret, adică o carte”.

Au existat și momente artistice cu ocazia acestui eveniment dedicat cărții, atât în plan muzical, susținut de profesorul Samuil Rangă, dar și două picturi ale profesorului Bogdan Mihai. Cu ocazia prezentării celor doi, directorul Centrului Cultural Academician ”Eugen Simion”, Gheorghiță Vatamaniuc, a anunțat că încă de anul trecut a început selectarea copiilor talentați pe partea muzicală și pe cea de artă și pictură, iar acum sunt peste 110 copii care frecventează aceste cercuri.

La final, Ioan Pavăl, primarul comunei Dumbrăveni, a arătat că, cel mai probabil anul viitor, va începe să funcționeze Institutul de Cercetate Bucovina, care va activa sub tutela Academiei Române și a Academiei din Moldova. ”Va fi un proiect extrem de interesant și ambițios, pentru că nu oricine poate deschide un astfel de institut de cercetare. Vor fi doi cercetători, din care unul este de la Viena, din Austria, pentru că acolo se păstrează foarte multe documente legate de Bucovina”, a mai spus Ioan Pavăl.