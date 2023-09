Concurs european

Două echipaje de elevi ai Colegiului Național „Petru Rareș” Suceava au reprezentat România în cadrul concursului european pentru tinerii cercetători Eucys 2023 (EU Contest for Young Scientists), la Bruxelles, Belgia.

Evenimentul s-a desfășurat în perioada 13 – 15 septembrie, fiind prezentate 85 de proiecte de cercetare pe teme variind de la știința rachetelor până la alimentația durabilă.

Cele două echipaje sucevene au fost formate din membri ai Clubului de inventică al colegiului, club coordonat de prof. Anca Viorica Greculeac, director adjunct.

„Lucrările de cercetare școlară au fost de înalt nivel științific, încununând munca de mai bine de un an de zile a fiecărei echipe”, au punctat reprezentanții colegiului.

Pe lângă echipele sucevene, România a mai fost reprezentată de o echipă din Bacău.

Proiect de inginerie biomedicală

Prima dintre lucrări a fost ”MotionShift Prosthetic Device”, aparținând lui Antonie Rareș Grigoraș, din clasa a XII-a, profil matematică – informatică bilingv română germană și proaspătului absolvent al aceleiași secții, actualmente student în domeniul IT-ului, Mihai Alexandru Hulubeac.

„Coordonată de prof. Anca Viorica Greculeac, lucrarea a fost refăcută complet pentru a putea culege date experimentale într-o structură facilă și pentru a permite interpretarea acestora în timp real, în vederea luării de decizii care să-i îmbunătățească funcționarea”, au menționat reprezentanții colegiului.

Potrivit acestora, ”MotionShift Prosthetic Device” se adresează unei persoane cu o amputație la unul dintre picioare. Structural, dispozitivul include o proteză cu funcții de susținere, de balans în timpul mersului, propulsie și de prevenire a unor posibile complicații ca urmare a unui mers asimetric (datorate protezării) și un tălpic inteligent care se încalță în pantoful piciorului sănătos.

Device-urile comunică între ele, pentru ca mersul persoanei care le poartă să fie unul sigur, facil de realizat și care să nu agraveze situația în care se află bolnavul.

Lucrarea a fost elaborată în baza unei modelări fizice a mersului, permite evitarea zonelor de haos fizic și realizează o interpretare statistică a datelor experimentale.

Studiu despre stimularea creșterii plantelor în anumite condiții

A doua lucrare a fost ”The Stimulation of Germination of Bean Seeds Using Plasma Activated Water” (Stimularea germinării semințelor vechi folosind apa activată de plasmă), aparținând elevelor Ioana Tofan și Eliza Maria Baluș, din clasa a XI-a E, profil matematică - informatică bilingv română – engleză a colegiului, elaborată tot sub îndrumarea profesorului Anca Greculeac, au transmis reprezentanții instituției.

Potrivit lor, lucrarea a analizat condițiile optime în care se poate stimula germinația, respectiv se poate accentua creșterea plantelor de fasole, dacă acestea sunt udate cu apă plasmatică.

Ea a inclus descrierea experimentelor realizate în cadrul laboratorului de fizică al colegiului (ex. generarea apei activate de plasmă prin descărcare electrică cu electrod triplu) și a experimentelor de determinare a caracteristicilor apei active, respectiv a caracteristicilor plantelor udate cu această apă (realizate în colegiu, la Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava și la Banca de Resurse Genetice Vegetale ”Mihai Cristea”, Suceava), determinate în urma a șase sesiuni de plantare.

De asemenea, ea propune o instalație industrială de producere a apei plasmatice (lucru dificil de realizat în afara condițiilor de laborator), care utilizează rezultatele experimentale favorizante. Aceste rezultate au fost obținute în baza unei analize statistice globale care a permis să se stabilească în ce condiții experimentele de laborator pot fi generalizate pentru o exploatare la scară mică.

Participarea celor două echipaje a fost posibilă datorită premiilor I și II obținute la etapa națională a Olimpiadei de Creativitate Științifică, ediția 2022.