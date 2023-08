”Arta” înșelăciunilor

Celebrul escroc Ovidiu Rusu, din Rădăuți, care se află de ani buni în penitenciar, executând pedepse pentru înșelăciuni, a mai dat o lovitură pe măsura numelui său. O femeie aflată în Statele Unite ale Americii i-a trimis sume de bani importante, de-a lungul mai multor ani, crezând că pune umărul la construirea unei biserici, a unei grădinițe pentru copii sau a unei farmacii care oferă medicamente gratuite pentru nevoiași. Așa s-ar fi ajuns la imensa sumă de 400.000 de dolari, bani ridicați de-a lungul anilor de mai mulți complici din libertate ai lui Ovidiu Rusu.

Abordată din 2013 de ”preotul” care a insistat că trebuie să se apropie de biserică

În luna ianuarie a acestui an, la Poliția Municipiului Rădăuți – Biroul Investigații Criminale, a fost înregistrată plângerea unei femei, aflată în Statele Unite ale Americii, care a sesizat faptul că, în perioada 2013-2021, o persoană care s-a folosit de calitatea falsă de preot ar fi indus-o în eroare și, sub pretextul unor acte caritabile, a solicitat și primit de la ea aproximativ 400.000 de dolari americani.

O astfel de sesizare a fost privită reticent probabil în primă fază de polițiști, însă când s-au adunat date despre numele Ovidiu Rusu povestea nu a mai fost chiar neverosimilă.

Polițiștii, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, au desfășurat activități complexe și au stabilit că acum 10 ani, în timp ce persoana vătămată se afla în Statele Unite ale Americii, a accesat un anunț postat pe un site unde persoane care își declinau identitate monahală ofereau consiliere pentru o ”legătură spirituală care să conducă la apropierea de biserică”.

Ar fi trimis imensa sumă pe parcursul a 8 ani de zile

Femeia a început o conversație intensă cu un ”preot din Suceava”, în realitate deținutul Ovidiu Rusu, susțin anchetatorii.

Treptat, ”preotul” a început să solicite sume de bani pentru construirea de biserici, grădinițe sau farmacii, precum și alte cauze umanitare.

”În acest mod, persoana vătămată, în perioada 2013-2021, ar fi acceptat solicitările persoanei respective și ar fi trimis către aceasta în mod repetat sume de bani, prin diferite modalități, transferuri bancare sau transferuri on-line, totalizând suma de aproximativ 400.000 de dolari americani”, se arată într-un comunicat al poliției județene.

Cum și când și-a dat seama femeia că este înșelată

Abia la sfârșitul anului 2021, femeia a reușit să ia legătura cu adevăratul preot și să realizeze treptat că a fost înșelată.

Polițiștii au desfăşurat activități investigative și de cercetare penală, iar în urma probatoriului administrat până în prezent s-a constatat că persoana care și-ar fi atribuit identitățile preoților, obținând astfel pentru sine și pentru complicii săi, în mod injust, aproximativ 400.000 de dolari americani, este un bărbat încarcerat în penitenciar.

În cadrul anchetei au fost identificați și opt complici, cinci bărbați și trei femei, care ar fi ridicat cei aproximativ 400.000 dolari americani.

Cu ocazia unei descinderi de acum câteva zile, în cadrul a 11 percheziții, inclusiv în Penitenciarul Gherla, au fost ridicați presupușii complici, un telefon folosit de Ovidiu Rusu și înscrisuri care ar putea aduce probe în dosar.

Ovidiu Rusu, în vârstă de 44 de ani, a fost pus sub acuzare pentru săvârşirea infracțiunii de înșelăciune, în formă continuată și în stare de recidivă postcondamnatorie.

De asemenea, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de alte 6 persoane pentru săvârşirea infracțiunii de înșelăciune, sub forma complicității.

Trei dintre complicii care ar fi ridicat banii trimiși de femeia înșelată (două femei, de 31 și 48 de ani și un bărbat în vârstă de 36 de ani) au fost reținuți în arest pentru 24 de ore.

A cumulat 225 de ani de închisoare și a primit o condamnare de 30 de ani

În anul 2018, deja închis de multă vreme, Ovidiu Rusu totalizase condamnări din fapte de înșelăciune care însumau 225 ani de închisoare.

După contopirea pedepselor, conform legilor din România, Rusu a primit 30 de ani de închisoare. Asta pentru că în România aceasta este pedeapsa maximă pentru infracțiuni de acest gen.

Complicitate evidentă din partea personalului de la penitenciare

Având în vedere că Ovidiu Rusu a avut discuții extrem de lungi cu femeia înainte de a-i câștiga încrederea, pare imposibil ca măcar o parte din gardienii din penitenciarele prin care a trecut să nu îi fi fost complici, în sensul că îl lăsau în celule cu telefoane mobile și îi permiteau lungi conversații. Iar asta înseamnă practic complicitate la înșelăciune.

Un adevărat campion al dosarelor penale

Ovidiu Rusu a fost judecat în zeci de dosare penale care i s-au întocmit de la Suceava până la Baia Mare, de la Botoşani la Piatra Neamţ, dar şi prin alte judeţe ale României. De fiecare dată, modalitatea de acţiune era aceeaşi: Ovidiu Rusu îşi aroga calităţi oficiale, de procuror sau judecător de regulă, şi intra în contact cu diferite persoane cărora le promitea rezolvarea unor dosare aflate în instanţă. Fireşte, aceste servicii aveau anumite costuri, iar persoanele naive şi disperate să-şi rezolve ilegal problemele judiciare cădeau rapid în plasa escrocului.

Trebuie spus că cele mai multe fapte au fost comise de Ovidiu Rusu în timp ce se afla închis în Penitenciarul Botoşani, iar banii erau încasaţi de la cei păcăliţi de către prieteni sau rude apropiate ale rădăuţeanului. Așadar, anii au trecut, dar modul de operare a rămas în mare același.

A sunat din penitenciar pentru a se „spovedi” în faţa unui reporter de la „Monitorul de Suceava”

În urmă cu câțiva ani, Ovidiu Rusu a sunat din Penitenciarul Botoşani şi a fost de acord să detalieze cum a reuşit să păcălească un număr atât de mare de persoane.

Rădăuţeanul a acceptat să-şi spună povestea în faţa unui reporter de la „Monitorul de Suceava”, mărturisind că suma de 100.000 de euro din dosarul DNA (unul dintre cele mai importante care l-au vizat din lungul şir de ţepe), reprezintă doar o parte dintre banii pe care i-a câştigat din escrocheriile pe care le-a comis.

„Am puşi deoparte în jur de 700 - 800.000 de euro. Investiţi în imobiliare, terenuri. Sunt pe alt nume. Niciodată justiţia din România, doar le-am spus, nu o să-i vadă, nu o să aibă şansa să pună sechestru pe ceva. Când ies în libertate, s-a încheiat cariera mea de magistrat! De ce? Nu mai am nevoie să comit nici un fel de infracţiune. Am suficienţi bani pentru a mă întreţine, şi eu şi familia mea. Am chiar şi o societate sub un alt nume, cu 12 angajaţi. Totodată mai am o sumă importantă de vreo 220.000 de euro daţi prin cămătărie, bani care sunt justificaţi prin acte notariale, daţi cu garanţii imobiliare, de unde eu lunar primesc dobândă”, a povestit atunci Ovidiu Rusu.