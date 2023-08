Curățenie de 5 stele

Dezitec - importator și distribuitor de produse pentru igienă și curățenie, echipamente profesionale și accesorii din Italia - este noul aliat de încredere al sucevenilor care-și doresc curățenie de 5 stele.

Fie că vorbim de antreprenori din HoReCa, de domeniul sanitar, industrial de stat, de unități școlare sau pur și simplu de curățenia de acasă, Dezitec vine cu soluții pentru orice tip de suprafețe, cu produse eficiente, sigure, superioare din punct de vedere al calității.

De la 1 iulie, Dezitec a deschis porțile noului său depozit din municipiul Suceava, str. Aleea Dumbrăvii, nr. 10 (fosta Avicola), importatorul comercializând produsele profesionale pentru curățenie atât prin depozitul menționat, cât și prin intermediul magazinului online Dezitec.ro. Produsele pot fi comandate atât de persoane juridice, cât și de persoane fizice.

„Deoarece am avut posibilitatea să testăm produsele și echipamentele <Made in Italy> pe care le comercializăm, suntem în măsură să oferim consultanță în alegerea celor mai bune soluții pentru satisfacerea tuturor exigențelor. Suntem partener de încredere pentru: domeniul HoReCa (hoteluri, restaurante, baruri etc.); domeniul sanitar (spitale, cabinete medicale, stomatologice, ambulatorii, farmacii etc.); domeniul industrial (hale, fabrici, service-uri auto etc.); instituții private și de stat (birouri și oficii); spălătorii industriale; magazine și centre comerciale; firme de curățenie. Mai mult, oferim consultanță specializată în alegerea produselor și echipamentelor. Spune-ne ce ți-ai dori și vom fi fericiți să te ajutăm, oferindu-ți cele mai bune soluții. Îți vom recomanda cei mai buni detergenți și echipamente pentru orice exigență”, au transmis reprezentanții Dezitec.

Dezitec este prezent pe SEAP

Administratorii Dezitec au mai subliniat că se adresează tuturor persoanelor juridice și instituțiilor de stat pentru care curățenia și igiena reprezintă condiții esențiale pentru desfășurarea activității.

Mai mult, Dezitec este înregistrat pe SEAP - Sistemul Electronic de Achiziții Publice, accesibil instituțiilor publice (școli, spitale etc.) ale căror spații sunt traversate de un flux de oameni consistent, prin urmare au nevoie de îngrijire specială.

Portofoliu foarte variat

Potrivit reprezentanților Dezitec, Italia este renumită la nivel mondial pentru calitatea și diversitatea produselor pentru curățenie, Dezitec luându-și angajamentul de a aduce în casele sucevenilor, în instituții/restaurante etc. produse pentru igienă și curățenie, echipamente profesionale și accesorii importate de la cei mai renumiți producători din peninsulă.

Portofoliul de produse prezente pe Dezitec.ro include detergenți profesionali de rufe și vase, detergenți pentru sectorul agroindustrial, echipamente de curățenie, dezinfectanți, consumabile de hârtie și dispensere cu senzori, săpun lichid și mașini de curățenie. Gama de detergenți profesionali prezentă este importată din Italia, produsele au calitate premium și prețuri foarte bune, fiind ideale pentru pardoseală, baie, vase, rufe, bucătărie, mobilă și piele, geamuri, agroindustrie sau spălătorii auto.

Dezitec.ro comercializează mărci de încredere de detergenți, dezinfectanți și echipamente precum Alca, Hoover, Medusa, Paperdi, Filmop, Twt, Interchem și Schulke.