11-15 august

Polonia și Georgiasunt țările invitate în acest an la Câmpulung Film Fest, ediția a VIII-a, eveniment ce se desfășoară, în perioada 11-15 august, la Câmpulung Moldovenesc. Participanții au parte de un program variat: proiecții de film și cine-concert, ateliere, matineu, expoziții și petreceri, întâlniri cu regizori din străinătate, precum și un eveniment gastronomic.

Organizatorii au declarat că anul acesta au pregătit o serie de workshopuri dedicate atât celor mici, cât și celor care doresc să-și ocupe timpul cu ceva mai creativ. Acestea se vor desfășura, zilnic, între ora 13:00 și ora 17:00. Nu vor lipsi atelierul de pictat pe lemn, de pictat cu paiul, de pictat pe conuri, atelierul de origami, atelierele tematice celor două țări invitate, Polonia și Georgia, și desigur un atelier de tineri și cariere de la cei de la Hope for Humanity. Și competiția de scurtmetraje românești „Buzduganul de Aur” a ajuns anul acesta la ediția a III-a.

În deschidere, filmul „Între Revoluții”

Ediția a VIII-a a festivalului se deschide oficial cu filmul „Între Revoluții” (r. Vlad Petri), urmat de cine-concertul care, de data aceasta, va aduce în lumina reflectoarelor filmul „Aventurile Prințului Achmed”, regizat de către Lotte Reiniger, acompaniat live de muzica originală creată de Danaga.

Sâmbătă, 12 august, are loc Seara Culturilor Comparate, când publicul va putea viziona filme atent alese din Georgia și Polonia. Programul de sâmbătă: lungmetraj: House of others (Georgia), lungmetraj: The Land/Kraj (Polonia),

Seara Culturilor Comparate (scurtmetraje din Polonia și Georgia)

A III-a ediție a competiției de scurt metraje „Buzduganul de Aur” va avea loc duminică, 13 august, unde votul publicului va determina filmul câștigător, dintre cele 11 scurtmetraje românești ce vor fi proiectate. Program duminică: lungmetraj: David, competiția de scurtmetraj românesc: Buzduganul de Aur,

lungmetraj: Film Horror la miezul nopţii.

Luni, invitat Cătălin Scărlătescu

Luni, 14 august, va avea loc „Evenimentul Gastronomic”, în prezența lui Cătălin Scărlătescu, în cadrul căruia va fi proiectat filmul „Little Joe”. Pe tot parcursul zilei de luni vor fi proiectate filme românești de lungmetraj documentar, printre care se va integra și o urmă de ficțiune. Programul zilei de luni: Lungmetraj: Pentru mine tu ești Ceaușescu, Lungmetraj: Oamenii drumului: Terra Banatica, Lungmetraj: Arsenie: Viața de Apoi. Va fi intrare liberă la: Activități Village (zilnic), Workshopuri (zilnic), Expoziții (zilnic), Matineu (Filme pentru copii) (zilnic), Petrecere în Village (Luni).

Marți, 15 august, va continua cu o serie de proiecții de scurtmetraj documentar, iar seara festivalul se va încheia pe vechea pârtie de schi (Istrati), unde publicul va putea viziona filmul „Tigru” (r. Andrei Tănase).

Marți, toată ziua este intrarea gratuită la Scurtmetraje românești, Câștigător Competiția de scurtmetraj românesc: Buzduganul de Aur, Filmul de închidere (Tigru).

Câmpulung Film Festeste un eveniment organizat de către Asociația Hasmațuchi, în parteneriat cu Primăria Câmpulung Moldovenesc și cu mult sprijin oferit din partea sponsorilor principali, Kimpolung și Bucovina 360.