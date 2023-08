La Sibiu

Elevi ai Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung au participat, în perioada 29 iulie – 12 august, la „Tabăra internațională de tineret”, desfășurată la Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, sub organizarea Comitetului de Legătură Internațională a Organismelor Militare Sociale.

Arina Pantază, Robert Vasilca, Elena Bianca Mihăilă și George Vlad Nistor au luat parte la prima activitate de acest gen din țară, activitate care le-a permis să interacționeze cu tineri din Belgia, Bulgaria, Grecia, Italia, Polonia, Germania și România, să schimbe impresii despre locul de provenienţă al fiecăruia, să învețe unul de la altul despre diversitatea culturală și să lucreze împreună în echipe multinaționale.

„Încă de la sosire, atmosfera în tabără a fost plină de entuziasm și curiozitate. Alături de colegi din România, Italia, Polonia, Bulgaria, Germania, Belgia și Grecia am cooperat timp de două săptămâni. Am luat parte la activități variate și astfel am legat prietenii”, a spus eleva sergent major Bianca Mihăilă.

Programul a fost variat, cuprinzând vizite la unele dintre cele mai cunoscute obiective turistice din zonă, precum Castelul Bran, Salina Turda sau Cetatea Alba Iulia, îmbinate cu lecții de istorie și cultură românească, dar și drumeții pe trasee special amenajate. Totodată, participanții și-au testat abilitățile în cadrul unor exerciții aplicativ-militare și sportive în poligonul Daia.

„Activitățile ce au constituit tabăra propriu-zisă au fost variate, începând de la zile cu tematica sportivă, în care ne foloseam de facilitățile academiei pentru a practica diferite sporturi de echipă, precum fotbal sau volei, dar și activități sportive individuale, cum ar fi înotul, până la vizionarea de exerciții K-9 cu câini special antrenați de la Inspectoratul Județean de poliție Sibiu. Însă tabăra nu s-a rezumat doar la atât. Am vizitat și obiective turistice din împrejurimi, precum centrul vechi din Sibiu și grădina zoologică, Salina Turda, cetatea de la Alba Iulia sau castelul Bran, am participat și la activități în aer liber, cum ar fi mountain hiking, mountain biking, am petrecut o zi în parcul de aventură Arka Park, dar am avut și parte de puțină acțiune, distrându-ne la câteva meciuri de paintball și încercând să parcurgem în timpi cât mai buni traseele aplicative din poligonul de instrucție Daia”, a povestit elev sergent major George Vlad Nistor.

Tabăra a oferit un bun prilej participanților de a descoperi noi orizonturi, prin interacțiunea cu tineri de aceeași vârstă care au împărtășit din experiențele personale, dar și să își testeze abilitățile de comunicare în limba engleză: „În grădina lingvistică a taberei am pășit ca un timid explorator printre culorile vivace ale diversității. În acest amestec de multiple naționalități și totodată tipologii de persoane, limba engleză a devenit râul care ne-a legat, fluxul comunicativ care ne-a permis să schimbăm idei, visuri și râsete. Zi de zi, activitățile taberei s-au desfășurat precum paginile unei cărți captivante, scriind povești despre prietenie, înțelegere și magia descoperirii. A fost o experiență interesantă, de care mă bucur mult că am avut parte”, elev plutonier Robert Vasilca.