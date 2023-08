Una-i una, alta-i alta

Să vezi şi să nu crezi!

„Frunză verde de Susai / Mi-am luat casă-n Dubai” – se spune cu lăudăroșenie entuziată într-o manea recentă. Nu-i mare noutate: peste 2000 de românași au proprietăți (declarate sau nu) în emiratul considerat cel mai sigur loc din lume, iar numărul lor e-n amețitoare creștere. Doar că „foaie verde de Susai” rimează cumva împotriva naturii cu Dubai, mai bine s-ar potrivi, fie și-n vers alb, cu „Casa părintească nu se vinde”, cu „M-a făcut mama oltean” ori „Trandafir de la Moldova.” Nu-i frumos să întrebi de unde banii făr-de care ancorarea imobiliară în Palm Jumeirah Beach Residence ori în Dubai Marina nu-i cu putință. Avem bogătașii noștri, asemănându-ne pe undeva cu India, țara cu eternă sărăcie în care viețuiesc peste un milion de... milionari. Strămoșii mei bucovineni s-au bejenit în lumea largă purtați de nevoi și de împilarea kesaro-crăiască, contemporanii noștri se zburătăcesc în Dubai de prea mult bine acasă. Toată lumea știe că emiratul islamic a înflorit spectaculos și exploziv datorită generoasei nutriri cu țițeiul aflat din belșug sub nisipurile deșertului, numai că astăzi „aurul negru” reprezintă doar 5% din produsul brut și în cel mult 20 de ani rezervele se vor slei. Cu toate astea, Dubaiul continuă să atragă magnetic înstăriții de pretutindeni dispuși să dea uitării „iarba verde de acasă”, oferindu-le cu generozitate nu numai garanția unui trai civilizat, ci și o legislație pe cât de strictă, pe atât de (paradoxal!) permisivă. Aici nu acționează rigorile islamice imposibil de acceptat pentru oricare european cât de cât educat, dar sunt sever pedepsite hoția, traficul de droguri, alcoolul, prostituția, huliganismul, nu există oameni ai străzii, nu-i îngăduită manifestarea publică a devierilor sexuale – ceea ce-i determină pe mulți dintre nou stabiliții în Golf să afirme că i-a determinat hotărâtor perspectiva educației copiilor, aproape total ferită de de primejdiile ce bântuie morala occidentului. O persoană inteligentă, volubilă și admirabil de activă, fosta actriță Maria Dinulescu, acum agent imobiliar în Dubai, a detaliat într-un interviu tv. motivele pentru care este de preferat stabilirea în megapolisul din Golf, tărâm în care nu-i nici comunism, nici capitalism, ci doar atât și altfel: Dubai. Un „altceva” în care nu se trăiește din amintiri, ci fiecare trăiește „acum”. La ordinea zilei: să uiți totul. Este un oraș al „marelui single” unde nimeni n-are niciodată timp, se muncește din greu, se respectă orice religie și orice naționalitate. Cotidianul arată cam așa: n-ai nevoie de frigider (o comandă telefonică este executată în cinci minute), de mașină de spălat (pui totul într-o pungă și lași la ușă, dimineața găsești rufele călcate), dacă rămâi în pană, mașina din spate va opri spre a-ți oferi ajutorul ș.am.d. Toate la un loc și câte vor mai fi fiind n-ar valora într-atât, potrivit concepțiilor mele învechite și defazate, încât să mă facă a uita baștina, pozele sepia ale bunilor și străbunilor, frunza care bate vântul când nu bate, prieteniile de-o viață, ropotul ploii pe acoperișuri, jocul primilor fulgi de nea, casa ce mi-a ocrotit și bucuriile și amărăciunile, silueta Ceahlăului cu creștetul în nori, Copoul tinereții și împăcarea senectuții. Dar astea-s de-ale mele, fiecare face ce crede că-i mai bine, simte, dorește, iubește. Numai că nu pot să nu mă întreb dacă printre clienții cărora agentul imobiliar Maria D. le-a găsit în Dubai proprietăți pe măsura dorințelor și pretențiilor nu s-or fi nimerit (lista foarte lungă a fost publicată de „Observatorul”) și S.Ș. Cohuț, condamnat în 2011 pentru corupție și mită, românca E.E. Micula, lider al unei grupări criminale din Italia, F.C. Codrin, condamnat în 2018 pentru trafic de minori, E. Bogatu, condamnat în 2015 pentru favorizarea infractorului, S. Popa, condamnat în mai multe dosare penale, I.M. Burcea, condamnată în 2020 la Chișinău pentru spălarea a 40 milioane de dolari, și, de ce nu, într-o enumerare separată,Viorel Cataramă, care posedă în Dubai un apartament în valoare de 1,2 miloane de dolari (argumentația proprietarului: „este o destinația care oferă toate condițiile all și on, are și terenuri de golf, că mie îmi place să joc golf”...). Lista e mai lungă, spațiul rubricii nu-mi îngăduie detalieri). Lume, lume, oameni și oameni, unii, poate, de bună credință. De menționat că între Emiratul Dubai și statul român nu există convenție de extrădare.

P.S.

Într-o emisiune tv, ex-parlamentarul scriitor Bichineț din Vaslui s-a arătat sedus de prestația așa-numitului „Gheboasa” la mărețul Untold de la Cluj. N-am cum adera, fiindcă întreaga emisiune a suferit de o evidentă fractură logică: faptul că „Gheboasa” este țigan, a avut o copilărie grea și o tinerețe trudnică n-are cum să justifice proliferarea unor texte imunde și obscene în fața unui public alcătuit în cea mai mare parte din elevi. Una-i una, alta-i alta.