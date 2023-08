Infrastructură

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat, vineri, că instituția pe care o conduce intenționează să prea proiectul Autostrăzii Nordului pe tronsonul de la Suceava la Frasin. Gheorghe Flutur a avut discuții deja cu conducerea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere în vederea preluării acestui tronson, care include și șoseaua de centură a orașului Gura Humorului. „Cea mai aglomerată zonă din județ din punct de vedere al traficului este cea a Humorului. Și atunci am luat în ordine prioritățile, și aici vorbim de autostrada Nordului Suceava – Vatra Dornei. Acolo erau două firme care au câștigat licitația de proiectare. Una până la Vatra Dornei și una de la Vatra Dornei la Suceava. Și când am văzut cum merg lucrurile am spus să dea Consiliului Județean tronsonul centurii Humorului să facem noi proiectarea”, a arătat Flutur. El a subliniat că prin acest transfer s-a câștigat cel puțin un an în ceea ce privește investiția în centura Humorului.

„Și cred că toamna asta scoatem la licitație și centura orașului Gura Humorului”, a arătat șeful administrației județene. El a adăugat că firma care trebuia să proiecteze autostrada de la Suceava la Vatra Dornei a abandonat lucrarea, motiv pentru care după o consultare cu specialiștii din Consiliul Județean a solicitat CNAIR ca instituția pe care o conduce să preia tronsonul Suceava – Gura Humorului și până la Frasin pentru a face documentația și a identifica sursa de finanțare. „Dacă la centura Humorului deja suntem foarte avansați, consider că pe aici, prin Sf. Ilie, Tolva, Drăgoiești, Berchișești, Capu Codrului, e o zonă fără restricții în care nu sunt situri Natura 2000, nu sunt probleme cu pădurile și se poate grăbi acest proiect. Și am spus că vrem să preluăm noi, Consiliul Județean, să încercăm să facem noi proiectul. Astfel vom putea merge până la Frasin cu această bucată din Autostrada Nordului”, a afirmat președintele CJ Suceava.

El a mai amintit că CJ Suceava a preluat și este lider de proiect pentru construcția drumului rapid în regim de autostradă de la Suceava la Botoșani. Pe de altă parte el a amintit și de demersurile făcute pentru urgentarea începerii lucrărilor la Autostrada A7, proiect care este rămas în urmă. „Noi am rămas mult în urmă mai ales cu autostrada A7. Dacă fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc dădea drumul la vremea respectivă la această autostradă până la Siret eram și noi în rând cu ceilalți și se lucra deja”, a încheiat Gheorghe Flutur.