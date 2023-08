Recunoaștere

Proprietarii suceveni ai celor mai frumoase și puternice camioane tunate, care au defilat cu mastodonții în cetatea Alba Carolina din Alba Iulia, la cea de a treia ediție a concursului Truck Tuning Art, s-au întors acasă cu premii de invidiat. După ce au investit averi în amenajarea camioanelor pentru competiție, satisfacțiile au fost pe măsură, iar frumusețile cu sute de cai putere prezentate au încântat publicul.

150 de camioane transformate în opere de artă, după investiţii de zeci de mii de euro, şi-au făcut apariţia în cetatea din Alba Iulia la finele săptămânii trecute, în cadrulTruck Tuning Art. Concursul a adus o atmosferă plină de entuziasm și emoții pe ulițele cetății, iar cei pasionați de camioane și tuning s-au adunat pentru a admira lucrările spectaculoase ale echipajelor înscrise la competiție și pentru a afla câștigătorii în cadrul ceremoniei de premiere.

Premii importante pentru participanții din Bucovina

Din Bucovina s-au înscris în concurs 4 firme cu 5 camioane, din care 4 au provenit din orașul Milișăuți, iar unul din comuna Bosanci. Toate camioanele înscrise au fost aduse în centrul atenției și prezentate cu mândrie de către echipajele lor. Comitetul specializat în arta truck tuning-ului a avut o misiune dificilăde a juriza și evalua fiecare vehicul în funcție de criteriile stabilite pentru diferitele categorii de concurs.

Momentul mult așteptat al acestui festival a fost înmânarea premiului de apreciere a publicului, intitulat „Premiu de popularitate”, oferit de către primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Codru Pleșa. Acest premiu special a fost acordat camionului care a captat cel mai tare admirația și interesul publicului prezent la eveniment, care a avut cel mai frumos show, cea mai frumoasă prezentare de interior și sunet și cel mai mare număr de fani care l-au votat în urna competiției. Votul public al cetății l-a luat în acest an autocamionul înmatriculat SV-69 NNC, un Scania tunat într-o manieră aparte și aparținând lui Viorel Cazac, care împreună cu fratele său Daniel, ca reprezentanți al firmei Nunucu Transporter SRL din Milișăuți, lucrează împreună pentru realizarea acestor bijuterii auto. Pentru realizările estetice ale sale în privința camionului prezentat, Viorel Cazac a mai fost răsplătit în același concurs și cu Locul I la categoria Best Holland Style, obținând de asemeni și locul II pentru Best Old School împreună cu locul trei la categoria Best Exhaust.

Importante situări în clasamentul concursului au obținut și ceilalți doi participanți din Bucovina, respectiv Paul Croitor, de la firma Sorghe Spedition SRL din comuna Bosanci, și Ioan Petru Păsăilă, de la firma Termo Tranzit SRL din orașul Milișăuți, care au încheiat concursul în Top 20, între primele 20 de camioane votate dintre cele 150 prezentate în concurs. Apreciate în concurs au fost și camionul realizat de Daniel Cazac, precum și cel reprezentând firma Marpas din același oraș. Un palmares deosebit pentru concurenții suceveni, care cu doar 5 prezențe în concurs, au bifat patru premii importante și două prezențe în Top 20. De altfel frații Viorel și Daniel Cazac au participat în această vară și în Slovacia la o mare competiție de acest fel, unde au luat un premiul I pentru Best Interior și o nominalizare în Top 20, dintr-o concurență de 400 de camioane prezente în concurs.

Trebuie remarcat faptul că o asemenea prezentare în concurs necesită o muncă asiduă de cel puțin un an de zile la pregătirea camionului, de la vopsitorie până la toate amenajările exterioare și interioare ale cabinei. E nevoie de multă muncă și ingeniozitate în încercarea de a putea participa la fiecare secțiune, precum cel mai frumos interior, cel mai puternic claxon sau cele mai sonore tobe. Mașinile au fost tunate fiecare în cadrul atelierelor proprii, cu multă pasiune și cheltuială pe măsură, însă premiile obținute au recompensat întregul efort.

Performanțele lor, premiate acasă de firma suceveană Ixina și Monitorul de Suceava

Pentru performanțele lor în reprezentarea zonei Bucovinei la acest important concurs, firma Ixina - producător de mobilă de bucătărie la comandă, reprezentată de Cornel Manaz, în parteneriat cu ziarul Monitorul de Suceava, reprezentat de Tiberiu Avram, în calitate de redactor-șef, a oferit joi diplome de apreciere și premii performerilor. S-a dorit astfel crearea unei punți de performanță între realizările în domeniul tuning auto ale premianților concursului de camioane și performanțele în realizarea celei mai frumoase mobile de bucătărie din regiune sub sigla Ixina, cu implicarea celui mai important cotidian al Sucevei, care răsplătește realizările de excepție. La sediul firmei Ixina, de la ieșirea din Ipotești spre Bosanci, au fost convocați participanții și minunatele lor camioane, ei fiind onorați cu diplome de excelență și premii în bani. Ei ne-au povestit despre pasiunea și munca depusă în propriile ateliere, despre alegerea mărcii de camioane Scania, cu puternice motoare cu 8 cilindri amplasați în V, care sunt azi o adevărată emblemă a șoselelor. Trei astfel de autocamioane vechi de fabricație 2000-2003 sunt acum pe cale să capete o nouă viață datorită pasiunii și îndemânării fraților Viorel și Daniel Cazac și a asocierii lor cu Paul Croitor. Ei sunt convinși că munca și investițiile lor vor da roade, iar viitoarele concursuri vor premia piese de excepție în domeniul truck tuning, produse în Bucovina.