Vizită

Ministrul Educației, Ligia Deca, a văzut joi cum se face școală în „creierul munților” din județul Suceava, ea precizând că trebuie mai multe eforturi pentru a asigura dreptul la educație în aceste zone izolate. Aflată în concediu în Bucovina, ministrul Ligia Deca, însoțită de președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a participat joi la Universitatea de vară „Merito” din Vicovu de Sus, apoi a vizitat Mănăstirea Putna și o școală de vară organizată la Sălaș, în comuna Ulma, după care a fost la Izvoarele Sucevei, unde a ținut să vadă care sunt condițiile în care învață elevii. Ea a precizat că a vrut să vadă care sunt particularitățile școlilor din zonele montane izolate, unde încă „din păcate” mai există învățământ simultan. „Sunt zone unde trebuie să facem mai multe eforturi pentru a asigura dreptul la educație. Întotdeauna mă bucur să vin în Bucovina și chiar dacă a fost o perioadă de concediu, a fost o zi în care am învățat multe lecții pentru anul școlar care urmează”, a spus Ligia Deca la finalul vizitei la unitățile școlare din zona de munte a județului.

La rândul său, președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a precizat că a discutat cu ministrul Educației despre asigurarea accesului la educație a copiilor din cătunele izolate ale județului. El a spus că zona Ulma, Izvoarele Sucevei, Brodina au un anumit specific, satele fiind izolate, formate din 10 – 15 case. „Împreună cu doamna ministru am văzut cum se face școală în creierul munților, aici în Bucovina. Autoritățile se implică, dar e nevoie în continuare de investiții. Am discutat despre posibilitatea de montare a unor module acolo unde învățământul e încă acasă la om, în particular. În comuna Izvoarele Sucevei avem câteva cătune unde ne-am dori să aducem containere moderne, cu grupuri sanitare, cu încălzire și iluminat pe curent electric, pentru a putea organiza școală. Pentru că sunt cătune care au 5 – 7 – 10 copii și pentru acești copii s-ar putea organiza în felul acesta învățământul”, a arătat Flutur. El a adăugat că a discutat cu ministrul Ligia Deca și despre necesitatea alocării unor microbuze școlare cu tracțiune integrală pentru a face față condițiilor grele pe timp de iarnă.