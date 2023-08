Zilele în care nu se întâmplă nimic sunt cele de dinaintea etapei europene de joi, adică proaspăta Conferință, locul de joacă al formațiilor de care cei mai mulți suporteri nu au auzit. Să ne punem în locul celorlalți europeni, din est, din vest sau din rest – câți dintre ei or fi auzit de Farul Constanța? Dar de Sepsi Sf Gheorghe? Ca să nu mai vorbim că sunt destui care nu o ghicesc pe Steaua sub înșiruirea de consoane FCSB. N-or fi ghicind-o poate pentru că nici nu e, deși s-au mai găsit căi de atac în justiție, mereu e loc de așa ceva. Totuși, putem arunca un ochi la ce se întâmplă în Liga Campionilor, căci turul trei preliminar are niște echipe cunoscute în vitrină, unele chiar celebre. Nu e un cuvânt exagerat, din moment ce unele dintre ele sunt chiar câștigătoare ale competiției, chiar dacă ea se numea altfel la vremea respectivă. Este vorba de PSV și Marseille, cu rezultate diametral opuse la debutul în acest sezon european. Olandezii aproape că și-au asigurat calificarea în play-off printr-un succes acasă la trei goluri diferență cu austriecii de la Sturm Graz, în timp ce francezii au pierdut scurt și meschin la Panathinaikos, după o eliminare dictată de Istvan Kovacs, impietate care l-a băgat în gura pamfletarului flecar, se știe! Pe același palier aș așeza-o și pe Glasgow Rangers, prin prisma tradiției. Aici aș trece la și altele rezultatul de 2-1 cu Servette, fiindcă mi-a ridicat ambele sprâncene introducerea lui Ianis Hagi abia în minutul 88-89! Statutul ăsta de intrare la trecerea timpului este neașteptat pentru Hagi jr., chiar dacă lupta pentru un post de titular mi se părea oricum dificilă. Tranziția după accidentare s-a făcut în ultima jumătate a sezonului trecut, pregătirea a fost făcută în parametri normali, dar iată că reintegrarea românului nu se produce. Sau poate se coace un transfer? Tot cu 2-1 au bătut și faroezii de la Klaksvik pe Molde, scor care permite eroilor acestui început de sezon să spere la ceva și mai mare decât au realizat deja.