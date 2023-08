Concurs

Ana Maria Pușcă, proaspăt absolventă a Colegiului Național „Dragoș Vodă” Câmpulung Moldovenesc, admisă la Facultatea de Chimie din cadrul Universității „Al.I. Cuza” Iași, a fost recompensată cu o excursie de o săptămână în Franța, în urma unui concurs de eseuri în limba franceză.

Competiția organizată de Kiwanis România, organizație caritabilă, a beneficiat de înscrierea a circa 50 de elevi din toată țara, doi dintre aceștia fiind răsplătiți cu o excursie de 8 zile în capitala Franței.

„Îmbinând ambiția, curajul, perseverența și munca am reușit pentru doi ani consecutivi să mă remarc în cadrul concursului de eseuri în limba franceză organizat de Kiwanis Câmpulung Moldovenesc. Datorită acestor rezultate am fost recompensată cu o excursie în Franța. Împreună cu Lazăr Ovidiu din Galați, celălalt câștigător al concursului, am pătruns într-o adevărată aventură. Timp de opt zile, am acumulat cunoștințe vaste despre istoria îndelungată și complexă, cu o moștenire bogată a regilor și monarhilor, mi-am îmbogățit informațiile despre numeroșii scriitori de geniu, iar ochii mei au țintit spre o arhitectură fantastică”, a mărturisit Ana Maria.

„Am fost ținută de mână și sprijinită de profesori cărora le datorez o mare parte din reușitele mele”

Pasionată de chimie și de limba franceză deopotrivă, tânăra a adunat de-a lungul anilor de liceu numeroase distincții la concursurile de profil, rezultate încununate de premiul constând în excursia în Paris, de la finele lunii iulie.

„Cert este că singură nu aș fi reușit să trec peste treptele cunoașterii, însă, la fiecare pas, am fost ținută de mână și sprijinită de profesori cărora le datorez o mare parte din reușitele mele. (... ) Am învățat să iubesc multitudinea de informații, nu să le văd ca pe o povară și am muncit alături de profesori dedicați până ce am ajuns în momentul în care să nu mai rețin numărul diplomelor obținute. (...)

Când vine vorba de limba franceză, datorez toate rezultatele mele și cunoștințele unei singure doamne profesoare, care timp de patru ani și-a dedicat inclusiv timpul liber pentru formarea mea. Deși profilul meu, Științe ale naturii, nu îmbrățișa limbile străine, potențialul meu a fost observat de către doamna profesoară Racoviță Annemarie, care mi-a fost sprijin încă din clasa a noua.

Îmbrățișez întregul colectiv didactic al Colegiului Național <Dragoș Vodă> și le sunt recunoscătoare pentru mediul în care timp de patru ani am evoluat. Aduc mulțumiri suplimentare doamnei director prof. Carp Dorina și tuturor cadrelor didactice care au dat aripi visului meu până când acesta a devenit realitate”, a mai completat Ana Maria Pușcă.