Eveniment

La ediția de anul acesta a Festivalului Medieval „Ștefan cel Mare” din Suceava vor participa nu mai puțin de 37 de trupe din România și din alte șase țări. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, care i-a invitat pe suceveni, inclusiv pe cei din Diaspora, dar și pe turiștii prezenți în județ să participe în număr cât mai mare la acest festival.

„În ultimii 15 ani am organizat în Cetatea de Scaun a Sucevei acest festival medieval care a crescut de la an la an. Acum Suceava este în măsură să spună că are cel mai mare festival medieval organizat din toată țara. Iar anul acesta, între 17 și 20 august vă invităm la acest mare festival medieval”, a spus Flutur.

El a arătat că cele 37 de trupe participante sunt din România, Ucraina, Turcia, Bulgaria, Ungaria, Slovacia și Republica Moldova, interesul pentru participarea la festivalul medieval de la Suceava fiind foarte mare. Șeful administrației județene a spus că festivalul va debuta pe 17 august, cu tradiționala paradă medievală. În programul festivalului vor mai fi spectacole cu foc și ecvestre, demonstrații ale trupelor participante, dar și o reprezentație a piesei „Apus de Soare”.

Gheorghe Flutur a arătat că la ediția de anul trecut a festivalului au fost aproximativ 30.000 de spectatori. „Anul ăsta așteptăm, la fel, să vină foarte mulți turiști, iar porțile cetății sunt deschise. Vă așteptăm cu drag la mijlocul lunii august la acest festival. Vă așteptăm cu familiile și cu prietenii pentru că merită să participați la acest eveniment”, a transmis președintele CJ Suceava.

Pe de altă parte, el a anunțat că imediat după terminarea Festivalului Medieval de la Suceava vor începe lucrări mari de restaurare în Cetatea de Scaun a Sucevei. „Vorbim despre o investiție de aproape 6 milioane de euro finanțată de Consiliul Județean Suceava pentru consolidarea contraescarpei, a escarpei, pentru plombarea și chituirea șanțului interior al cetății, pentru înlocuirea și consolidarea balustradelor, consolidarea pulberăriei, dar și pentru construirea unui nou pod de intrare în cetate”, a explicat președintele CJ Suceava. Gheorghe Flutur a ținut să mai precizeze că anul trecut, Cetatea de Scaun a Sucevei a fost vizitată de peste 200.000 de turiști. El a subliniat faptul că Suceava devine un pol important de atracție turistică și datorită Cetății de Scaun a Sucevei și a evenimentelor de amploare care se organizează în această locație.