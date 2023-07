Asociația de ajutor mutual ADAM

La sediul Asociației de ajutor mutual ADAM Moldovița a avut loc sâmbătă, 29 iulie 2023, o întâlnire a persoanelor implicate în proiectul „Terapie prin citit și povestit” (Therapy through Reading and Storytelling - TRUST), proiect care are ca scop reducerea excluziunii sociale a persoanelor, în special a femeilor, care provin din medii marginalizate, prin activități de lectură și povestire.

Am aflat de la coordonatoarea proiectului TRUST, Mihaela Hiche, că începând cu luna martie 2022 și până în prezent s-au desfășurat, în toate organizațiile partenere, activități lunare cu beneficiarii direcți, care au presupus ateliere de lectură, dezbateri pe teme precum situația femeilor în alte culturi, femeile în perioade dificile ale istoriei, cartea lunii, autorul lunii etc. „Beneficiarii direcți cuprinși în proiect au realizat activități în pereche cu vârstnici, cărora le-au împărtășit din informațiile obținute în cadrul sesiunilor de lucru”, ne-a mai spus Mihaela Hiche.

La evenimentul de sâmbătă au participat peste 30 de persoane, din țară și din țările partenere în proiect, beneficiarele proiectului, Traian Iliesi, primarul comunei Moldovița, reprezentanți ai Primăriei Moldovița, prof. Laura Șutu, director adjunct al Liceului Tehnologic „Vasile Cocea” Moldovița, scriitorul Casian Balabașciuc, membri ai comunității din Moldovița și membri ai Fundației The Open Network for Community Development din România și Belgia.

Evenimentul a fost transmis și online, astfel că au putut participa și peste 15 persoane și o parte dintre partenerii internaționali ai proiectului.

În cadrul acestui eveniment au fost prezentate rezultatele realizate pe parcursul proiectului:„Scrisori către comunitatea mea” – cărți cu povestiri(coordonat de ADAM Moldovița, România),„Ascultați vocea noastră” - Videoclipuri de promovare a lecturii și a povestitului - canal de YouTube, „Povestiri audio” (coordonat de Form2You, Portugalia) și „TRUST pe telefonul tău” – aplicație TRUSTY, (coordonat de Vatra Limburg, Belgia).

ADAM Moldovița, ne-a mai spus Mihaela Hiche, a lansat în cadrul evenimentului de sâmbătă cartea „Gânduri pentru infinit”, o colecție de povestiri ale beneficiarilor din proiect și trei videoclipuri care promovează lectura, sprijinul acordat vârstnicilor și păstrarea tradițiilor locale.

„Unul dintre videoclipuri a fost realizat cu sprijinul Serviciului social de îngrijiri la domiciliu existent în cadrul ADAM Moldovița și are ca mesaj <Citește unui bătrân!>, mesaj care dorim să ajungă la cât mai multe persoane”, a completat coordonatoarea proiectului TRUST. Proiectul TRUST este cofinanțat prin Programul Erasmus+ al Uniunii Europene și este coordonat de Adam Moldovița (România), având ca parteneri din Portugalia, Bulgaria, Belgia și Centrul de Resurse și Consultanță în Educație (România).