Delicatese (nu doar culinare) (12). Insecte

Prin pădurea de cuvinte

Gustări(haioase). Gustări haioase la grătar: banane verzi „înfășate” în bacon.

Am făcut de multe ori această rețetă la show-urile mele culinare live și întotdeauna a avut succes! Ingrediente: banane verzi (ideal, banane mici, soiul pentru gătit; uneori, le-am găsit chiar la hipermarket!), fâșii subțiri de bacon, gem de fructe, condimentele și mirodeniile favorite, inclusiv chili sau boia iute în proporție minoritară, vin roșu. Mod de preparare: bananele verzi se curăță de coajă, se înfășoară în bacon și se pun pe grătarul încins, aranjate pe o tavă pe care am aranjat hârtie pentru gătit și am acoperit-o cu folie de aluminiu.

Separat, într-o tigaie adâncă sau o cratiță în care se amestecă tot timpul, se face, la foc mediu spre mic, o reducție din dulceață sau gem cu vin și condimente. Când compoziția din cratiță scade la o treime din nivelul inițial, reducția poate fi folosită, picurând-o peste bananele, scoase din tavă, pe care baconul s-a rumenit ațâțător. (D.S. Boerescu)

Pește(la grătar). Cel mai simplu și mai eficient mod de a face peștele pe grătar! De pildă, iată un macrou la folie! Ingrediente: -1 macrou frumos de 300 grame, -ulei de măsline, -sare. Mod de preparare: se ia macroul, se curăță, se unge cu ulei și se sărează, apoi se înfășoară cât mai bine în folie de aluminiu, cu tot cu cap și coadă. Se ține pe grătar la foc potrivit câte 12-15 minute pe fiecare parte. Se îndepărtează de pe grătar, se lasă 5 minute să se odihnească, acoperit, și se servește ca atare. La o preparare corectă, în momentul îndepărtării foliei, pielea macroului rămâne pe aceasta, dezvelind carnea aburindă.

Inventar. Întreabă Dumnezeu: – Ce-ți mai fac moldovenii, Ștefane? – Rău, Doamne: jumătate în Spania, alții în Italia... ori Rusia (pentru cei de la est de Prut)... – Iancule, dar ardelenii tăi ce fac? – Binișor, Doamne, jumătate-s în Germania, jumătate-s în America. Ai mei au fugit din timp.. – Dar sudiștii, oltenii tăi, Tudore? – Minunat, Doamne: un sfert sunt în Parlament, un sfert în administrația centrală și locală... și... culmea – cu toate astea! - numai un sfert din ei sunt în pușcărie.

Ghicitoare. O femeie se duce la o ghicitoare. - În curând, soțul tău o să moară, îmi pare rău! – Lasă sentimentalismele! Asta știam și eu... nu îmi spune ceea ce știu deja, spune-mi dacă o să fie, după aceea, vreo anchetă, ceva...!?

Junimea(hedonistă). Iacob Negruzzi descrie banchetul din 1867, care a avut loc, culmea, chiar în casa sobrului Maiorescu. „Atunci s-a băut zdravăn. Știu că noaptea târziu mai rămăsesem vreo opt sau nouă și am aflat a doua zi că, după ce am plecat eu, s-a format un septuor, compus din Alecsandri, Carp, Leon Negruzzi, N. Burghele, Bernhard, Alexandru Ghica și Maiorescu, care au dus-o departe. Acesta din urmă, ca și Pogor, nu bea deloc și totuși, petrecea minunat în mijlocul amatorilor de vin. Al. Ghica, după ce desenă caricatura celor din urmă prezenți la banchet, adormi şi fu transportat pe braţe până la o trăsură; Carp, amețit de tot, se culcă pe vreun ceas şi, deşteptându-se, reîncepu a bea, deveni sentimental şi se puse să îmbrățișeze pe toți ceilalți, făcându-le declarații de eternă amiciție; Leon Negruzzi se făcu bătăios și căuta ceartă prietenilor, învinovățindu-i că i-au șterpelit pălăria, care nu se mai afla nicăieri. El se credea într-un restaurant și, adresându-se servitorilor, le cerea într-una socoteala finală şi-un cognac. Burghele şi Bernhard, turnau pe gât pahar peste pahar în linişte, bucurându-se de veselia celorlalţi, iar Alecsandri retrăgându-se între 5 şi 6 din ziuă şi văzând cercul aşa de redus, îşi exprimă mirarea cum tinerii din ziua de azi se culcă aşa de devreme şi gustă aşa de puţină băutură”, scria Negruzzi.

Pepene umplut.„Taie capul unui pepene galben sau al unui cantalup. Scoate toate semințele și crestează-i bine miezul cât de jos, cu o lingură de argint (ca să nu se înnegrească). Apoi, taie în felii piersici, zarzăre, prune, banane, portocale, struguri, caise, mai adaugă fragi, coacăze, zmeură, mici bucățele din miezul altui pepene galben sau numai o parte din aceste fructe, cât și migdale proaspete curățate și tăiate. Adaugă zahăr pisat și kirsch sau alt lichior. Umple pepenele cu acest amestec, pune capacul și așază la gheață. Variantă: practic, se face un fel de zuppa inglese, folosind pepenele pe post de castron. Se poate servi împreună cu pișcoturi sau pandișpan.”

Insecte.Oare, depășindu-și dezgustul ancestral, occidentalii vor începe să mănânce insecte, ca 80% dintre locuitorii planetei? Această resursă inepuizabilă de proteine, care ar putea hrăni lumea fără a dăuna mediului, este și o sursă inepuizabilă de plăcere culinară. Florence Dunkel, un entomolog la Universitatea de Stat din Montana, reia o carte veche de bucate. O deschide la o pagină, îngălbenită de vreme din cauza întoarcerii, cu rețete de prăjituri cu ciocolată. La fel ca multor bucătari, lui Florence îi place să-și personalizeze rețetele. Acesta ia ca ingredient o jumătate de cană de nuci zdrobite. Florence a sugerat o variantă: „sau lăcuste proaspăt la grătar”. Dar aici e o problemă. Furnizorul ei obișnuit de lăcuste din California nu mai are unele mari și, în schimb, i-a trimis o mie de lăcuste mici, vii (bebeluși) la care a trebuit să adauge 125 de adulți tineri achiziționați – la prețul întreg – de la PetSmart (cel mai mare retailer de animale de companie din Statele Unite). Înainte de a-și testa rețeta, Florence ia una dintre mini-lăcuste. „Nu le-am folosit niciodată pentru gătit”, a spus ea, frământând insecta între degetul mare și arătător, ca un bucătar care inspectează o bucată neobișnuită de carne. „Nici nu știu dacă o să-mi iau capul. În orice caz, voi încerca!” (books.fr)