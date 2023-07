Printre primii

Elevii colegiilor reputate domină clasamentul celor mai bune rezultate de la examenul de bacalaureat 2023, din județul Suceava. În mod tradițional, cele mai mari medii sunt adjudecate de câteva colegii de prestigiu din municipiu și alte 2, 3 din județ.

În acest an, însă, pe lista celor mai bune medii de la examenul de bac figurează un absolvent al liceului de la Liteni.

Cu 9,83 la examenul maturității, Sebastian Parasca, absolvent de filologie, la Liceul Tehnologic „Iorgu Vârnav Liteanu” Liteni, demonstrează că și școala de la sat poate face performanță, dacă este însoțită de studiu consecvent și conștiinciozitate.

Sebastian a fost notat cu 9,70 la proba de limba română, cu 10 la istorie și cu 9,8 la geografie. Liceul l-a încheiat cu media 10, fiind șef de promoție.

„Am ales să rămân la liceul din Liteni pentru că am vrut să fiu aproape de casă și pentru că am avut încredere în profesorii de aici. Cât despre examenul de bacalaureat, nu am avut emoții foarte mari, m-am simțit pregătit. Am învățat constant, la momentul potrivit, iar ultima lună, mai ales ultimele două săptămâni, în mod intensiv. Desigur, tot timpul am fost atent la clasă, am asimilat permanent”, mărturisește Sebastian.

Potrivit acestuia, la notele mari de la probele examenului au avut o contribuție însemnată și profesorii de la clasă, Viorica Oprea – istorie, Ana Anton – limba română și Lenuța Dochia – geografie, alături de directorul Demis Maranda.

„Chiar am avut parte de un colectiv de profesori minunat, de o a doua familie”, completează tânărul.

Vrea să studieze la Academia de Poliție

Vacanța de vară va fi pentru Sebastian una guvernată tot de studiu și examene, dat fiind faptul că se pregătește pentru admiterea la Academia de Poliție „Al.I. Cuza” din București.

Are de trecut peste testarea psihologică, de probe sportive, iar la finalul lunii august va susține o probă teoretică, de trei ore, la istorie, română și engleză.

„Vreau să fiu bine pregătit întrucât concurența va fi una ridicată. Anul acesta sunt 140 de locuri, față de 300, cât au fost în 2022. Continui vacanța tot cu învățat”, conchide Sebastian.