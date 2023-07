În urmă cu mai bine de 21 de ani începea una din cele mai de succes povești din domeniul afacerilor locale. Cu 40.000 de dolari, bani mulți la acea vreme, Corneliu Lucescu a cumpărat un microbuz de marfă. Dar intenția nu era de a transporta marfă, ci călători. Avea informații că undeva la Mangalia cineva se pricepe să transforme acel microbuz de marfă în unul de călători. Informația s-a dovedit corectă, iar câteva zile mai târziu, la volanul unui microbuz cu 19 locuri Corneliu Lucescu se întorcea spre Rădăuți. Așa a luat ființă firma Tarsin, care între timp a devenit una dintre cele mai importante branduri din lumea transportului de persoane din România.

Pe 12 februarie 2002 prima cursă internațională a plecat spre Torino, localitate italiană care la acea vreme găzduia o importantă comunitate de români, în special din satele din jurul Rădăuțiului. ”Am împrumutat un șofer de camion de la o altă firmă și cu un cumnat am început să facem curse. Practic, eram pe cale să îmi îndeplinesc visul, pasiunea mea nebună pentru autocare. Pe la mijlocul anilor 1990 era într-o parcare din Suceava și priveam efectiv fascinat cum oamenii urcă și coboară dintr-un autocar și atunci mi-am spus că voi avea propria mea firmă de autocare”, a povestit Corneliu Lucescu.

Primele autocare au fost închiriate, iar primul autocar nou a fost cumpărat în 2007

Prima cursă spre Torino a fost una de succes, cu toate locurile ocupate, iar la întoarcere au adus mai mult bagaje. Și pentru că nu avea bani pentru reclame, administratorul Tarsin a fost nevoit să fie omul bun la toate: a lipit afișe legate de cursele firmei, dar a împărțit și pliante. Câteva luni mai târziu a cumpărat alte două microbuze de marfă, care au urmat același traseu spre Mangalia, unde au fost transformate în microbuze de pasageri. Și cum vara bătea deja la ușă și nici unul dintre microbuze nu avea instalație de climatizare a căutat o soluție pentru ca oamenii să nu se coacă de căldură în lungul drum spre Italia. Așa a găsit o firmă din Ungaria, la care a apelat pentru dotarea microbuzelor cu aer condiționat. Și pentru că solicitările de călătorie erau numeroase, în toamna lui 2002 a închiriat primul autocar. Fluxul de persoane era atât de mare, încât la un moment dat avea închiriate chiar și 60 de mașini. Iar visul începea să prindă contur.

Primul autocar pe care l-a cumpărat a fost unul second-hand. Era în 2004, iar acel autocar este și acum în flotă și are deja la bord peste 4 milioane de kilometri. În același an a mai cumpărat două autocare second-hand din Belgia, pentru ca primul autocar nou să fie achiziționat în 2007. Acum, la peste două decenii, Tarsin are o flotă impresionantă, de peste 250 de mașini, din care 80 sunt numai autocare, dar și microbuze cu 7 până la 20 de locuri.

Contracte cu echipe de fotbal și cu toate aeroporturile din România

Curajul, dar și seriozitatea au făcut ca Tarsin să fie acum unul dintre principalii jucători de pe piața transportului de persoane. Firma are transport județean, transport interjudețean, dar și internațional. O flotă este destinată doar pentru turism, iar alta se ocupă de transportul sportivilor, atât la handbal, cât și la fotbal. Tarsin are acum contracte cu diferite federații, dar și cluburi de fotbal cum ar fi Rapid, FCSB, U Cluj, Poli Iași sau Foresta Suceava. Firma condusă de Corneliu Lucescu are agenții în toate orașele importante din România, dar și o flotă de 25 de camioane de coletărie care fac servicii în toată Europa.

Autocare și microbuze deservesc toate aeroporturile din România și asigură transfer de echipaje și personal, inclusiv când un avion aterizează la Iași, spre exemplu, pentru că la Suceava a fost imposibilă aterizarea din varii motive. Iar pentru ca totul să meargă ca pe roate, Tarsin are acum circa 300 de angajați, iar cele mai multe autocare provin de la firme precum Mercedes, Setra sau Tourismo.

Numele Tarsin a fost unul întâmplător

Multă lume s-a întrebat ce semnificație are numele firmei, Tarsin. Administratorul Corneliu Lucescu a lămurit această dilemă. ”Înainte de transportul de persoane făceam încălțăminte, așa cum făcea multă lume din Vicovu de Sus. Adică o făceam acasă și vindeam prin diferite târguri. Când am decis să merg spre transportul de persoane am mers la Registrul Comerțului din Piatra Neamț. Numele pe care eu îl aveam în cap era rezervat, iar o doamnă care era acolo s-a uitat ce nume era disponibil și mi-a sugerat Tarsin. Și așa a apărut numele firmei, iar acum consider că este unul cât se poate de reușit”, a mărturisit Corneliu Lucescu.

Toată familia implicată în această afacere

Dacă la început a fost inclusiv șofer pentru câteva luni, încet-încet, odată cu dezvoltarea și extinderea, în firmă au ajuns toți membrii familiei. Fiecare are propria responsabilitate. Pentru că primele curse în Uniunea Europeană s-au realizat când România nu era încă membru, au fost nevoiți să învețe legislația din toate țările pe care le străbăteau.

Un rol important a avut Beniamin Lucescu, fratele administratorului de la Tarsin, care s-a specializat în probleme juridice, iar acum este vicepreședinte al FORT, federația tuturor transportatorilor din România. Iar Tarsin s-a dovedit un pionier și în ceea ce privește primele curse cu autocare spre Anglia și Irlanda, fiind prima firmă de transport persoane din România care a dus pasageri în cele două țări.

Au fost și probleme în timp, dar și momente amuzante

Dar nu a curs numai lapte și miere. Chiar dacă nu a avut incidente majore, au existat și accidente, dar exclusiv din vina altor șoferi. ”Mulțumesc Tatălui Ceresc că nici un șofer și nici un călător nu a avut de suferit de pe urma unor accidente. Dar, pentru mine siguranța este ceva ce nu se discută. Nici o mașină nu iese pe drum fără a fi verificată. Din acest motiv am înființat și propriul service auto, la Marginea, iar aici sunt verificate toate mașinile”, a menționat Corneliu Lucescu. Dar au existat incidente și de alt tip. Unul din cele trei microbuze cumpărate în primul an de funcționare a fost sechestrat în Italia și nu a mai fost recuperat nici acum. Administratorul firmei Tarsin și-a amintit și de momente mai amuzante. ”Aveam un autocar care venea din Torino spre România și trebuia să preia un pasager dintr-un autogrill. Pentru că șoferul nu știa exact unde se afla pasagerul, l-a sunat și i-a cerut să îi dea niște repere. Răspunsul a fost: +35 de grade Celsius”, și-a amintit Corneliu Lucescu.

Propria autogară, inaugurată în 2012

Dacă la început îmbarcarea călătorilor se făcea din parcarea din centrul municipiului Rădăuți, ulterior lucrurile s-au schimbat. În 2012, Tarsin a inaugurat pe o suprafață de 40 de ari propria autogară. Întâi a fost din containere, iar ulterior a fost ridicată o construcție modernă, cu toate utilitățile și dotările pentru o autogară.

Războiul din Ucraina a fost o altă provocare pentru Corneliu Lucescu și familia sa. A colaborat foarte bine cu autoritățile din Israel pentru transportul cetățenilor acestei țări care fugeau din Ucraina. De servicii de transport au beneficiat și alți oameni care plecau din calea războiului. Între timp, Tarsin a început să opereze curse zilnice între Suceava și Cernăuți și retur și are în perspectivă o linie Kiev - București și retur. Practic, o afacere începută într-un garaj din Mangalia s-a metamorfozat într-o afacere de renume în toată România.