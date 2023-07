E foarte posibil ca eu să fi făcut o fixaţie în direcţia asta, pentru că de când susţin această rubrică, nu trece măcar o singură varăfără să atac, de mai multe ori, subiectul transferurilor de jucători la echipele noastre de primăligă, oricum s-ar numi aceasta. Ba, de când îşi zice parcă la mişto "Superliga", glumele astea de transferuri în ambele sensuri (adică fotbalişti şi cumpăraţi, şi vânduţi) au devenit parcă încă mai amuzante. Din ceea ce am putut pricepe eu până acum, parcă dintre toate divizionarele noastre de elită, cel mai bine stăîn acest moment Dinamo, fiindcă... stă! Adică n-are voie (sau nu avea până acum vreo trei zile) să facă transferuri, embargoul fiind doar una din restricţiile impuse echipei care de fapt ar fi trebuit... întâi să nu apară,iar în ultimii ani să fie de câteva ori pe an desfiinţată! În sfârşit, cu tot cu interdicţii, Dinamo are un lot absolut rezonabil, cu foarte puţine rebuturi de import, iar ceea ce a jucat în finalul sezonului din B a fost un fotbal plăcut şi vioi. Chestiile tari cu adevărat sunt însă în vârful ierarhiei, acolo unde alea patru presupus mai breze sunt aşteptate să-şi înceapă programul de divertisment la nivel european. Ele cică "se întăresc". Cum cu ce? Care cu presupuşi fotbalişti (cei mai buni fiind aia pe care şi-i iau una de la alta!), care cu caricaturi de antrenori, care şi cu din ăştia, şi cu din ăia! În privinţa a ce vor reuşi ele să producă ne vom lămuri imediat, încă din primul tur preliminar. V-am mai provocat la genul ăsta de pariuri. Aşadar: pariază cineva că pierdem cel puţin două din patru după primul tur în care vor juca? Şi că nici pomeneală de Champions' sau Europa League? Şi că în Conference, cu foarte multă baftă, am putea vedea cel mult una din panaramele astea care mimează fotbalul? Dacă e să găsesc şi un punct pozitiv în vânzoleala asta de doi bani, atunci acela e ca măcar am scăpat de clovnul Dan Petrescu, ceea ce măcar face aerul respirabil.