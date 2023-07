Pedeapsă revoltătoare

Un tânăr judecat pentru infracțiunile de părăsirea locului accidentului și lovire, după ce a acroșat cu mașina un biciclist, iar apoi, enervat că a fost înjurat, i-a mai și aplicat victimei un pumn în figură, a scăpat foarte ușor la prima instanță care l-a judecat.

Judecătoria Suceava a apreciat că fapta de părăsire a locului accidentului nu este săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege, motiv pentru care a dispus achitarea inculpatului.

În aceste condiții, pentru fapta de lovire, inculpatul a primit o amendă penală de 4.000 de lei, și ar mai avea de achitat daune morale biciclistului de doar 2.000 de lei.

Victima consideră sentința revoltătoare și probabil că și Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava va contesta decizia de zilele trecute a Judecătoriei Suceava.

Foarte probabil, dosarul va ajunge la Curtea de Apel Suceava, unde se va da sentința finală.

Șoferul care a provocat accidentul, mai nervos decât victima pe care a acroșat-o

Accidentul s-a produs pe 24 decembrie 2020, în jurul orei 19.40, pe raza satului Șerbănești, comuna Zvoriștea.

Din ancheta polițiștilor de la acea vreme, urmată de dosarul instrumentat de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, a rezultat că Gabriele Matteo Horghidan, un tânăr în vârstă de 20 de ani la vremea accidentului, aflat la volanul unui autoturism Mercedes Benz, pe DJ 208B, pe raza satului Șerbănești, comuna Zvoriștea, a schimbat direcția de mers a mașinii spre dreapta, fără să semnalizeze și fără să se asigure, cauză din care l-a acroșat cu partea din spate a mașinii pe biciclistul Ionuț Cojocariu, în vârstă de 38 de ani, care a suferit leziuni fizice.

Din ancheta de atunci și declarațiile martorilor a rezultat că biciclistul a căzut în șanț, șoferul a oprit, și-a verificat mașina și l-a întrebat pe biciclist dacă este rănit. Aflat în genunchi, biciclistul i-a reproșat că a dat cu mașina peste el și l-a înjurat. Reacția șoferului a fost halucinantă. Acesta s-a dus la biciclist și, de față și cu un martor, i-a aplicat un pumn la nivelul feței.

Cum a justificat tânărul șofer plecarea de la locul accidentului

Martorul a sunat la 112 și a încercat să-l oprească pe șofer. Ulterior, conducătorul auto a încercat să se justifice că a fost încolțit de biciclist și de martor și a părăsit locul accidentului de frică.

Șoferul a recunoscut doar că l-a îmbrâncit pe biciclist și și-a justificat plecarea, pe lângă frică, și pe faptul că cel acroșat de mașină nu avea leziuni vizibile.

Leziuni importante suferite de biciclist

De precizat că biciclistul ajuns ulterior la spital a suferit leziuni care au necesitat 25-30 de zile de îngrijiri medicale. Așadar, leziuni nu tocmai ușoare, e drept nu foarte vizibile, în sensul că a avut un deget rupt.

Victima a prezentat însă leziuni și la nivelul feței, întrucât ulterior lovirii sale cu pumnul a căzut pe partea carosabilă. Leziunile suferite nu au putut fi defalcate pentru a se face o diferențiere între cele produse prin accident și cele suferite în urma lovirii cu pumnul.

Oricum ar fi, biciclistul a suferit leziuni importante.

Biciclistul a avut alcoolemie de 0,85 mg/l alcool pur în aerul expirat, aspect care nu a fost legat direct de cauza accidentului.

”Atât am cerut judecătorului, măcar să primesc despăgubiri pentru zilele în care nu am putut munci”

Bărbatul rănit în accident a rămas șocat mai ales de cuantumul daunelor morale stabilite de judecători.

”Băusem și eu o bere și mergeam acasă. Bicicleta era semnalizată și în față, și în spate, a văzut și poliția, atât că băusem ceva...

Nu mi-a dat prioritate, m-a trântit în șanț și apoi m-a lovit, cred că pentru a se da șmecher, că mașina lui era plină cu alți tineri. Eu am stat o lună la pat și ziua de muncă atunci era de 200 de lei. Atât am cerut judecătorului, măcar să primesc despăgubiri pentru zilele în care nu am putut munci”, a relatat pentru Monitorul de Suceava bărbatul care a fost victimă a accidentului.

Șoferul ar fi fost de bună-credință deși l-a lovit pe biciclist

Cu această situație de fapt reținută în dosar, judecătorii de la prima instanță au apreciat că inculpatul, deși nu a stat foarte mult la locul accidentului, a oprit, a coborât din mașină, a observat că victima era conștientă și că nu avea nici un fel de leziune vizibilă.

Judecătorii au mai tras halucinanta concluzie că acțiunile acestuia au fost de bună-credință, deși același magistrat l-a condamnat pentru lovire, după cum vom detalia mai jos.

Prin urmare, s-a dispus achitarea acestuia pentru săvârșirea infracțiunii de ”părăsirea locului accidentului” întrucât fapta nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege.

Judecătoria Suceava a mai stabilit că fapta de lovire a fost comisă în mod indubitabil, având în vedere declarația victimei și a unui martor.

Pentru infracțiunea de ”loviri sau alte violențe”, șoferul a fost condamnat la o amendă penală de 4.000 de lei, echivalentul a 200 zile de amendă.

Pentru prejudiciul moral al biciclistului instanța a admis daune de doar 2.000 de lei, ceea ce, și din punctul nostru de vedere, este foarte puțin raportat la leziuni și la întreaga situație de fapt.

Argumentul judecătorilor este că nu s-a putut stabili ce leziuni a suferit biciclistul în urma loviturii cu pumnul, separat de cele din urma accidentului.

Judecătorii au ținut cont când au aplicat amenda penală și nu închisoarea de faptul că inculpatul este un tânăr bine integrat în societate, student, care nu a mai avut conflicte cu legea penală.

Faptul că Gabriele Matteo Horghidan a fost condamnat doar pentru una din infracțiuni îi ușurează mult situația penală. Practic, raportat la sentința Judecătoriei Suceava, el a fost condamnat doar pentru lovire, fără a avea vreo ”legătură” cu accidentul.

Inculpatul se bucură de prezumția de nevinovăție pentru ambele infracțiuni, până la o sentință definitivă a judecătorilor.