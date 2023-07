Vizită

Ambasadorul statului Israel în România, E.S. Reuven Azar, a fost la sfârșitul săptămânii trecute în Bucovina, într-o vizită privată, la invitația unui tânăr om de afaceri din Botoșana, Mihai Robu. Pe pagina sa de Facebook, diplomatul israelian a postat fotografii cu mănăstirile, bisericile, sinagoga și Cetatea de Scaun a Sucevei, pe care le-a vizitat în aceste zile, precum și cu peisaje spectaculoase de la Pietrele Doamnei și din alte zone montane. De asemenea, E.S. Reuven Azar a scris un mesaj de mulțumire pentru Mihai Robu, „for showing us nature gems with amazing views, monasteries and synagogues and for hosting us together with your family at Botoșana”. Mihai Robu ne-a declarat că l-a invitat pe ambasador să viziteze Bucovina încă de anul trecut, de la preluarea mandatului. Predecesorul său, ambasadorul David Saranga, a avut de asemenea o relație foarte bună cu Mihai Robu și a vizitat zona de mai multe ori. Actualul ambasador, aflat pentru prima oară în județul Suceava, a fost la mănăstirile Putna și Voroneț, biserica din Botoșana, sinagoga din Rădăuți, a fost la o stână și a gustat din mâncărurile tradiționale, a probat costumul popular românesc. Programul a fost făcut în așa fel încât „să experimenteze un pic din viața noastră”, după cum a spus Mihai Robu. Acesta l-a invitat pe E.S. să revină în august, la Festivalul Trufelor, de la Cacica.

E.S. Reuven Azar a preluat funcția de ambasador al statului Israel în România în august 2022. Anterior a fost consilier adjunct pentru securitate naţională şi politică externă în cadrul Consiliului Naţional de Securitate Naţională și consilier de politică externă al premierului israelian, vice-ambasador la Washington DC, SUA, şeful Departamentului de Cercetare pentru Orientul Mijlociu în cadrul Ministerului de Externe israelian, precum şi vice-ambasador la Amman, în Iordania. Reuven Azar s-a născut în Argentina, în 1967, a absolvit Universitatea Ebraică de la Ierusalim, vorbeşte fluent engleză, spaniolă şi arabă și studiază limba română.